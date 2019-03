Hrdina Solskjaer se fotil s legendami. Proč musel koučovat v rozlišováku? | iSport.cz

Marcus Rashford proměňuje penaltu do sítě PSG, kterou rozhoduje o postupu Manchesteru United do čtvrtfinále • Reuters

Ole Gunnar Solskjaer do historie fotbalového Manchesteru United vstoupil jako spasitel už jako hráč a teď podobný příběh píše i jako trenér. Do anglického celku přišel loni v prosinci a odstartoval úspěšné období, které United korunovali středečním obratem v osmifinále Ligy mistrů. Vítězstvím 3:1 na hřišti Paris St. Germain odčinili domácí porážku 0:2 a po pěti letech prošli do čtvrtfinále. Norský kouč pak po zápase slavil s klubovými legendami Ericem Cantonou a Alexem Fergusonem. Během duelu pak musel řešit nezvyklou situaci - rozhodčí ho nechali obléct do rozlišovacího dresu.