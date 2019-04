Hazard před Slavií kouzlil, experti šli do kolen: Na Chelsea je až moc dobrý | iSport.cz

Skrz obranu West Hamu prosvištěl slalomem, za který by se nemusel stydět ani geniální Lionel Messi. Jenže Eden Hazard jej předvedl v náročné Premier League. Vstřelil gól a Ostrovy mu leží u nohou. „Nejlepší hráč ligy!“ chválil bývalý zadák Liverpoolu Jamie Carragher. Fanoušci „Kladivářů“ zase belgickému rychlíkovi zpívali o jeho údajném odchodu do Realu Madrid. Co na to božský Eden? „Není to pravda,“ ušklíbl se na oko po svojí one man show.