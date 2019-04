Nejrychlejší gól v historii! Long se trefil po sedmi sekundách | iSport.cz

Irský reprezentant Long hned po úvodním hvizdu a rozehrávce domácích atakoval stopera Craiga Cathcarta, následně se dostal k míči a s klidem překonal brankáře Fostera.

Od úvodního hvizdu uplynulo přesně 7,69 sekundy. Dvaatřicetiletý Long tím překonal rekord obránce Tottenhamu Ledleyho Kinga, který v roce 2000 vstřelil gól Bradfordu za 9,9 sekundy.

Shane Long scored the fastest goal in Premier League to make Watford 0 - 1 Southampton 😲⚽️👏 #PL #WATSOU #goals #highlights pic.twitter.com/fEbIccVwMg