Chelsea štvalo zdržování Burnley: Antifotbal! Plály emoce, Sarri vykázán | iSport.cz

Zápas začal v divokém duchu, hosté překvapivě rychle vedli díky trefě Hendricka. Chelsea odpověděla zásahy Kantého a Higuaína, Barnes ale opět dokázal vyrovnat.

Už ve 24. minutě tak platilo skóre 2:2, které do konce duelu zůstalo stejné. Ke vzteku domácích. Hazard a spol. sice měli výraznou převahu, kýžený vítězný gól však vstřelit nedokázali. A Burnley slavilo cenný bod, díky kterému má tři kola před koncem sezony téměř stoprocentně jistou záchranu.

Celek, na jehož střídačce proseděl celý zápas český útočník Matěj Vydra, na Stamford Bridge zvolil trochu jiný způsob hry než minulý týden Slavia. Výrazně defenzivnější, což dokládá třeba statistika držení míče: na straně hostů jen 24 procent! Brankář Tom Heaton dostal už po půlhodině žlutou kartu za zdržování a momentů, které naštvaly hvězdy Chelsea, bylo víc.

„Celou dobu jen polehávali, přerušovali a tahali čas. Jedenáct hráčů pořád ve vlastním vápně, byl to antifotbal. Je těžké prosadit se proti týmu, který hraje takhle. Ze dvou šancí dali dva góly a pak už nechtěli hrát,“ zlobil se David Luiz.

Trenér Sarri byl v závěru utkání vykázán z lavičky kvůli opuštění vymezeného prostoru, emoce jely naplno. U střídaček došlo i k lehké strkanici mezi oběma tábory, zraněný stoper Chelsea Antonio Rüdiger vyjel na kouče brankářů Burnley Billyho Mercera. A Sarri po utkání ani nepřišel na tiskovou konferenci, místo něj před novináři mluvil jeho asistent Gianfranco Zola.

„Maurizio je velmi frustrovaný,“ vysvětlil Zola Sarriho absenci. A stejně jako Luiz si stěžoval na chování soupeře. „Čekali jsme těžký zápas, ale nečekali jsme tolik zdržování. Mysleli jsme, že rozhodčí přidá víc času, pět minut nastavení nebylo dost. Proto jsme zklamaní,“ řekl Zola BBC Sport.

Šéf střídačky Burnley Sean Dyche na kritiku reagoval v klidu. „Můžou si říkat, co chtějí. Kdybychom si mohli dovolit hráče jako oni, taky by se mi líbilo hrát fotbal se šesti sty přihrávkami za zápas a všechno vyhrávat. Ale není to tak jednoduché. Někdy musíte dělat, co je potřeba, abyste byli úspěšní,“ uvedl Dyche.

Už tak naštvaná Chelsea navíc v remízovém duelu ještě přišla o záložníka Calluma Hudsona-Odoie. Osmnáctiletý talent si v první půli přetrhl achilovku a do konce sezony si zřejmě už nezahraje.

Souboj o elitní ligovou čtyřku, která v Premier League znamená hranici úspěchu i přímé kvalifikace do příštího ročníku Ligy mistrů, tak dál zůstává hodně napínavý. Vždyť třetí Tottenham dělí od šestých United jen tři body. O Velikonocích z vyrovnaného kvarteta bodovala pouze Chelsea, všichni její konkurenti prohráli. „Blues“ už ale zároveň čekají jen tři zápasy, hned ten příští na půdě Manchesteru United o dalším vývoji hodně napoví.