Lampard v euforii, je krok od Premier League. Oslavy ryly do špeha Bielsy | iSport.cz

Derby přijelo do Leedsu s prohrou 0:1 v zádech, mužstvu se příliš nevěřilo. Jenže kdo se nevzdává... Soubor Franka Lamparda v divokém utkání, kde každý celek dostal po jedné červené, nakonec zvítězil 4:2. Branka Jacka Marriotta z 85. minuty znamenala, že Derby senzačně prošlo do finále o Premier League proti Aston Ville!

"Říkal jsem hráčům, že nás už všichni odepsali," přiznal někdejší kapitán Chelsea i anglické reprezentace. "Předtím nás třikrát porazili, ale my jsme se z těch zápasů poučili. V takových utkáních potřebujete odvahu a zůstávat na balonu, přesně to kluci dokázali," pochvaloval si spokojený Lampard.

Souboj předních celků anglické Championship dostal grády i kvůli události zkraje roku. Před lednovým vzájemným zápasem totiž zástupci Leedsu špehovali trénink Derby, kouč Marcel Bielsa se nefér praktikou ani netajil. "Používám to od kvalifikačního zápasu na mistrovství světa 2002 proti Argentině. Není to nic nelegálního," bránil se argentinský odborník.

Lednový incident se promítl i do vyhecovaného play off. "Přestaň plakat, Franku Lamparde," zpívali posměšně fanoušci Leedsu a naráželi tím na trenérovo stěžování. Tým anglické legendy ale zareagoval nejlepším způsobem, tedy výkonem na hřišti a postupem do finále proti Aston Ville.

"Nebudu lhát, tak to je," odpověděl Lampard na otázku, že postup právě přes Leeds byl pro něj obzvlášť sladký. "Slyšel jsem od hodně lidí, že jsme kvůli tomu špehování brečeli. Přitom jsem na to už dlouho nemyslel. Připravili jsme se na odvetu co nejlépe a získali výsledek, jaký jsme potřebovali."

Postupové radovánky si po závěrečném hvizdu vychutnával naplno, možná ještě víc, než za svých hráčských časů. V šatně si pak popěvěk "Přestaň plakat, Franku Lamparde,", který příznivci Leedsu zasadili do známé písně od skupiny Oasis, s chutí zazpíval se svými spoluhráči.

"Hráči si tenhle postup zasloužili. V obou zápasech jsme byli lepší, v odvetě jsme měli ještě kopat penaltu. Od kluků to bylo briliantní představení," smekl Lampard. "Tohle je velmi bolestivé, pro všechny je to pro nás obrovské zklamání," hlesl naopak vyřazený Bielsa.