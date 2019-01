Nula nula Bielsa. Kouč se hájí v aféře špionů na tréninku: Dělám to tak roky! | iSport.cz

Celá kauza se rozjela ve čtvrtek pozdě večer, když anglický deník Daily Telegraph přinesl na svém webu informaci, že policie v Derby zadržela v prostorech tamního fotbalového klubu muže, který s dalekohledem v ruce předzápasový trénink pod vedením Franka Lamparda. Ten na muže zavolal policii, která u zadrženého našla kromě dalekohledu také kleště, díky kterým špion mohl vniknout do objektu, a náhradní sadu oblečení.

Ačkoli existovalo podezření, že vyzvědač hodlal předat informace, které vypozoroval na tréninku, lídrovi ligy z Leedsu, proti němu mělo Lampardovo mužstvo v pátek večer nastoupit, dlouho se nedělo nic. Jenže pak Derby County vydalo na svém webu oficiální prohlášení. „Potvrdilo se, že zadržený muž je zaměstnancem fotbalového klubu Leeds United. Oba kluby mezi sebou situaci intenzivně řeší,“ stálo v něm.

Situace byla o to pikantnější, že se mílovými kroky blížil šlágr 27. kola druhé anglické ligy, který proti sobě postavil právě Leeds a Derby. Lampardův tým chtěl Bielsovi a spol. navíc oplatit vysokou porážku 4:1 z prvního utkání sezony. Ještě před výkopem ale světlo do celého případu vnesl sám Bielsa.

„Já sám jsem zodpovědný za celou situaci, protože jsem se na povolení neptal nikoho z klubu. Je úplně jedno, jestli je to celé legální, nebo ne, správné, nebo špatné. Mně stačí, že Frank Lampard a Derby cítili, že to nebyla správná věc. Včera jsem hovořil s Frankem Lampardem, který mi řekl, že jsem nerespektoval fair play. Používám to od kvalifikačního zápasu na mistrovství světa 2002 proti Argentině. Není to nic nelegálního a mluvili jsme o tom několikrát i s novináři,“ uvedl argentinský nestor.

Tím celá kauza alespoň do výkopu utichla a všichni se soustředili na zápas, ve kterém Derby potřebovalo nutně bodovat, neboť před zápasem na vedoucí Leeds z šesté pozice ztrácelo plných osm bodů. Jenže na hřišti existovalo jenom jedno mužstvo – Leeds. První branku vstřelil v 20. minutě Kemar Roofe a druhou krátce po začátku druhého poločasu z nádherné akce záložník Jack Harrison. Bezzubé Derby nebylo schopné dopředu nic vymyslet, a tak po závěrečném hvizdu sudího navýšil Leeds náskok na Lamparda a spol. na 11 bodů a vládne tak tabulce druhé anglické ligy před duem pronásledovatelů Sheffield-Norwich.

Na situaci však briskně zareagoval místní deník Yorkshire Evening Post, který na sociálních sítích zveřejnil karikaturu Bielsy s dalekohledem a popiskem: „Upřímně řečeno, dnes jsme očekávali Derby County. Viděl je někdo?“

Frankly, we were expecting Derby County tonight. Has anyone seen their first team? #MOT #LUFC pic.twitter.com/m2uPRhPJaR — YorkshireEveningPost (@LeedsNews) 11. ledna 2019

Hosté z Derby pochopitelně z celé situace a prohry nadšení nebyli a trenér Frank Lampard v pozápasovém interview neskrýval rozpaky. „Je mi úplně jedno, jestli je to kulturní záležitost. Prostě to neberu. Narušilo to naši přípravu na utkání. Nebudeme však podávat podnět ligovým orgánům. Teď už je to záležitost Leedsu,“ uvedl Lampard pro televizi Sky. Leeds zareagoval v sobotu, kdy v oficiálním prohlášení na svých webových stránkách uvedl, že Marcelu Bielsovi a jeho realizačnímu týmu bylo připomenuto, na jakých hodnotách klub stojí a italský majitel Leedsu Andrea Radrizzani se setkal majitelem Derby County Melem Morrisem a oficiálně se mu za Bielsovu akci omluvil.

Tím by se dalo celou situaci považovat za uzavřenou, ale není tomu tak. Logicky vyvstává otázka, na kolik vděčí Leeds svému postavení v tabulce podobným špionážním akcím proti dalším soupeřům v soutěži a zda by klub neměl Bielsu pro porušení nepsaných pravidel fotbalové etiky dokonce odvolat. „Musím říct, že jsem velice pobaven hněvem některých mých kolegů novinářů o etické stránce celé věci. Já vím, že je to špatné, všichni ví, že je to špatné, ale kolik z nás fotbalových reportérů nikdy nešpehovalo něčí trénink?“ zastal se částečně Bielsy vlivný fotbalový novinář Oliver Kay z prestižního deníku The Times na Twitteru.

Ačkoli oba kluby považují celou záležitost za vyřízenou, mnoho lidí sledujících kolem fotbalu v Anglii volá po tom, aby byl Leeds za celou záležitost zpětně potrestán. Bývalý záložník Tottenhamu Jermain Jenas dokonce požadoval, aby byly klubu odebrány body. Jak se k situaci postaví tamní fotbalové orgány je ve hvězdách, je však jasné, že Leeds Bielsu ve funkci podrží. „Je neuvěřitelný. Přijdeme na trénink s úsměvem na tváři. Chlapci vzali jeho filozofii a styl za své. Všichni za ním stojíme,“ uvedl na Bielsovu adresu kapitán mužstva Liam Cooper.

Bielsovi se dostalo zastání také z Francie, kde působil před angažmá v Anglii. „Marcelo Bielsa se během svého angažmá v Marseille držel na neuvěřitelně vysokém morálním standardu, a tak to činil po celou svou kariéru. Jeho odmítnutí říci, zda bude v budoucnu "špehovat" další týmy v Anglii, spočívá na tom, že to není nezákonné. Toto zdůvodnění pochází z jeho pečlivosti, posedlosti perfekcionismem a touhy nic nezanedbat. Ať už považujete jeho čin za správný nebo špatný, vychází z výjimečné pracovní etiky, o kterou by měl každý fotbalový manažer usilovat,“ uvedl zpravodajský server Get French Football News.

Workoholismus argentinského kouče známého jako El Loco, což v překladu znamená šílenec, je známou věcí. Roky koluje fotbalovými kruhy historka, že Bielsa jako trenér reprezentace Chile vstával v noci, aby stavěl plot kolem tréninkového centra, v němž se na nadcházející utkání připravovali jeho svěřenci. Samozřejmě ve snaze zabránit tomu, aby ho někdo z novinářů, nebo konkurenčních špionů vyrušoval a získal nad ním výhodu. Důvod pro tajnůstkářství vychází také z Bielsových nekonvenčních tréninkových metod. Právě ve zmíněném Marseille Bielsa jednoho dne naložil do golfového vozítka televizi, tabuli, dovezl obě tréninkové propriety doprostřed hřiště a okamžitě ukazoval hráčům taktické změny, které hodlal použít.

Bielsovi špioni však můžou v průběhu let nabyté zkušenosti zužitkovat pro své vlastní účely. Argentinec během již zmíněného působení u chilské reprezentace najal dvacetiletého spolužáka své dcery, aby cestoval po světě a zjišťoval mu informace o protivnících. Loni v prosinci se tento mladíček jménem Francisco Meneghini stal v pouhých třiceti letech trenérem chilského fotbalového týmu Unión La Calera. Ať už je váš etický pohled na celou věc jakýkoliv, jedno je jasné. Fotbalový klub Leeds United je už roky anglickými fotbalovými fanoušky spojován s přízviskem dirty, což v překladu znamená zhruba nečestný, nebo zákeřný a je společně s Millwallem a Burnley jedním z nejnenáviděnějších týmů v zemi a dá se očekávat, že špionážní aféra Leedsu body v žebříčku popularity rozhodně nepřinese, ba naopak.