Brankář ze Slovácka chytá v United: De Gea mě učí, Pogba je skromný | iSport.cz

Znáte pohádku O statečném kováři? Její pokračování teď píše rodák z Uherského Hradiště. I on se vydal do světa na zkušenou. Na rozdíl od Mikeše v podání Pavla Kříže není kovářem od vyučení, nýbrž od narození, a cílem jeho cesty není najít ztracené princezny, nýbrž dobýt fotbalovou scénu coby brankář. Začátek má Matěj Kovář více než slibný: chytá za Manchester United. Jaké je ocitnout se z českých poměrů v zázemí jednoho z nejslavnějších týmů? Jaký dojem na něj udělali José Mourinho, Paul Pogba nebo Marcus Rashford? Nejen o tom mluví v rozhovoru pro iSport Premium a Sport GÓÓÓL!

Když se seznamujeme s někým novým, obvykle následuje otázka na studium nebo práci. Jak reagují lidé na větu: No, já chytám za Manchester United?

„Samozřejmě určité překvapení to je. (usmívá se) Mně se to zas tak často nestává, ale třeba rodičům, když se jich někdo ptá, co ten jejich kluk dělá. Většinou následuje wow, berou to jako velký úspěch. United jsou značka, kterou znají i lidé, kteří jinak fotbal nesledují.“

United jsou mezi kluby pojmem. Je to tam cítit na každém kroku?

„Je to znát. Každý tomu dává sto procent, od fyzioterapeutů až po trenéry. Každý tomu dává maximum, ať už na tréninku nebo kdekoliv jinde. Každý se snaží dělat pro klub i pro nás hráče co nejvíc.“

Z Uherského Hradiště jste se najednou ocitl v Manchesteru coby hráč jedné z nejvýznamnějších fotbalových značek. V čem byl největší rozdíl?

„Asi úplně ve všem. Kvalita tréninkových hřišť, tréninky jako takové, všechno je tu o tři levely jinde než v Česku. To není kritika českých poměrů, jen prostě tady jsou finanční i personální podmínky zcela na jiné úrovni a podle toho to vypadá. Je to znát i třeba na tréninku brankářů, tomuto postu je tu věnována speciální péče a pozornost,