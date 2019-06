Náhrada za Hazarda i obranný klenot Liverpoolu. Mladíci v Anglii cítí šanci | iSport.cz

Teenageři touží po svém místě v Premier League. Zazářit by mohli už v nadcházející sezoně • FOTO: Koláž iSport.cz Jsou velkým příslibem do budoucnosti. Stále jsou to teenageři, ale už ve svém nízkém věku mohou patřit k důležitým mužům svých klubů. Křídlo Chelsea Callum Hudson-Odoi už dokonce nakoukl do hvězdami nabité anglické reprezentace. Podívejte se na TOP mladíky, kteří by mohli zazářit už v nadcházející sezoně Premier League, ač někteří z nich sotva dovršili plnoletost.

Mason Greenwood (útočník, Machester United) Trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer je více než ochoten dávat na hřišti prostor mladým talentům. Jedním takovým je bezpochyby Mason Greenwood, který už je dlouho dobu považován za budoucí hvězdu Albionu. Teprve 17letý útočník už má na kontě dokonce první starty v Premier League, konkrétně tři, když odehrál celý duel proti Cardiffu (0:2), 15 minut proti West Hamu (2:1) a deset minut proti Arsenalu (0:2). V 16 letech se Greenwood stal nejlepším střelcem v kategorii U18 a dál rychle postupuje vpřed. Namísto toho, aby si v létě užil prázdniny, se chlapec schopný skvělé hry oběma nohama pustil do individuálního tréninkového programu, což je pro Solskjaera potěšující zpráva. Pokud se potvrdí spekulace o možném odchodu Romela Lukaka do Interu Milán, mohl by se Greenwood těšit na ještě větší počet příležitostí a odehraných minut na Old Trafford. Útočník Manchesteru United Mason Greenwood • Foto Reuters

Sepp van den Berg (obránce, Liverpool) Ryšavý Nizozemec je považován za budoucnost obranných řad Liverpoolu. „Reds“ jej přivedli ze Zwolle, když vyhráli přestupovou tahanici s Bayernem Mnichov. Výhodou pro Van den Berga může být to, že trenér Jürgen Klopp ukázal ochotu stavět mladé hráče ve chvíli, kdy jsou jeho hvězdy zraněné, či přetížené. Sedmnáctiletý obránce by tak mohl dostat šanci zejména v zápasech Carabao Cupu. Velkou motivací pro něj bude také nepochybně možnost, zahrát si se svým idolem a krajanem Virgilem van Dijkem. Sepp van den Berg je považován za budoucnost obranných řad Liverpoolu • Foto Twitter

Callum Hudson-Odoi (záložník, Chelsea) Osmnáctileté křídlo se poněkud překvapivě představilo už i v reprezentačním týmu Anglie. Nyní, když přestoupila belgická hvězda Eden Hazard do Realu Madrid, otevírá se pro Hudsona-Odoie velká příležitost. Měl by se stát hlavním mužem na post levého křídla v sestavě Chelsea. S tím však přichází i mnohem větší zodpovědnost. Hudson-Odoi sice v poslední době vyhrožoval přestupem do Bayernu Mnichov, pokud nedostane v Chelsea více prostoru, ale vzhledem k tomu, že londýnskému celku hrozí zákaz přestupů do klubu a přišel anglický kouč Frank Lampard, měl by svůj čas na hřišti získat. Bude si ale muset počkat zřejmě až do října, do té doby totiž bude léčit zraněnou achilovku. Osmnáctiletý odchovanec Chelsea Callum Hudson-Odoi • Foto Reuters

Eric Garcia (obránce, Manchester City) Velmi těžká výzva čeká tohoto španělského středního obránce. Probojovat se jako zázračné dítě do hvězdami nabitého kádru trenéra Pepa Guardioly se zdá jako neřešitelný úkol. Nicméně Garciovi by se to mohlo podařit. Zejména pak, pokud se City nepodaří zacelit díru, kterou zanechal Vincent Kompany, který nyní působí jako hrající trenér v Anderlechtu. Forma Johna Stonese byla navíc jako na houpačce a Nicolas Otamendi uvažuje o návratu do Argentiny. Šance pro Garciu tedy roste. Eric Garcia touží po místě v A týmu Manchesteru City • Foto Profimedia.cz