Arsenal se pře o hvězdu. Zaha odejde jen za částku, která zlomí rekord | iSport.cz

Zažil nejlepší sezonu kariéry. V ročníku 2018/19 Premier League nasázel Wilfried Zaha deset gólů, u dalších deseti tref pomohl asistencí. Na place strávil dohromady 3043 minut. Logicky se nabízelo, že o šestadvacetiletého křídelníka bude zájem.

Ten trvá ze strany Arsenalu. Transfer, po němž Zaha - který jako malý právě severolondýnskému týmu fandil – vroucně touží, má však několik překážek.

Hlavní komplikací je cena. U Crystal Palace by rádi za případný odchod Zahy v klubové pokladnici viděli až 100 milionů liber (přibližně 2,8 miliardy korun). To je i na Gunners, kteří letos mají na přestupy 40 milionů liber, zkrátka hodně. Kdyby měl čistě hypoteticky za tuto částku přestoupit, překonal by o 43 milionů liber rekord Pierra-Emericka Aubameyanga, jenž se k Arsenalu přidal loni v lednu. To dokazuje šílenost celého požadavku.

Zaha slaví gól se spoluhráči z Crystal Palace. Zda bude mít od nové sezony jiné kolegy, to se ukáže v dalších dnech a týdnech





5 zobrazit galerii

Steve Parish, šéf a spoluvlastník Crystal Palace, však pouze kalkuluje s danou situací. Ta je taková, že chce klub prodat. Ví, že kádr se Zahou, nebo bez Zahy, je pro případné zájemce velký rozdíl. Pokud by ke změně dresu mělo dojít, požaduje Parish uvedené tučné odstupné.

To by z Emirates Stadium připutovalo pravděpodobně pouze v případě, že někdo zamíří směrem ven. Nabízí se prý odchod zmiňovaného Aubameyanga do Manchesteru United. S „rudými ďábly“ souvisí i další zádrhel na stěhování Zahy.

Jeho touze přemístit se z jihovýchodního Londýna do severního brání také faktor jménem Aaron Wan-Bissaka. Tento pravý bek opouští Crystal Palace za 49,3 milionu liber (1,4 miliardy korun), podepsal smlouvu právě s United. Pokud by dal adieu i Zaha, celek ze Selhurst Parku by utržil skutečně těžké ztráty. I proto Eagles šponují cenu hráče z Pobřeží Slonoviny tak vysoko.

Zda na astronomické hrátky Arsenal přistoupí, či nikoliv, bude jasné v dalších dnech a týdnech.