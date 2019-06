Čechův manažer odhalil zákulisí: Jak jsme řešili nejvyšší plat v Chelsea | iSport.cz

Lze vyčíslit cenu Petra Čecha, když byl na vrcholu? Udělali jste si tehdy průzkum jeho přestupové a marketingové hodnoty?

„Neudělali, protože nebyl ani v plánu další transfer. Jsou hráči, kteří v kariéře udělají čtyři, pět přestupů. Petr takový nebyl. Neplánovali jsme posun z Chelsea, kde byla jeho hodnota v určité době nejvýš, a tak jsme se tím nezabývali. Byl ve své době netransferovatelný.“

Ani jste neporovnávali s jinými světovými top hráči?

„Porovnali jsme jeho hodnotu s pěti top světovými hvězdami. Petr totiž opravdu v jednu chvíli patřil do skupiny pěti nejcennějších světových značek. Naplno jsem si to uvědomil, když byl pozván Adidasem na mistrovství světa do Jihoafrické republiky.“

Byl jsem také přímo u toho. Stála na něj fronta novinářů z celého světa.

„Petr měl nabité dva dny. Začínaly v pět ráno a končily v hluboké noci. Šel z jednoho natáčení a rozhovoru do druhého. Jako nejslavnější hollywoodské hvězdy. Měl jsem husí kůži, když jsem viděl seznam těch televizních a rozhlasových stanic. Plus ještě dělal sezení pro charitativní organizace. Zájem a pozornost, kterou mu tam věnovali, byly něco neuvěřitelného. Pokrytí bylo doslova celosvětové. Byl jsem neskutečně hrdý na něj a na to, že je Čech. A tím nemyslím jeho jméno. Vždycky prezentoval Českou republiku v tom nejlepším slova smyslu. Dělal republice výbornou reklamu.“

Přitom si nadnárodní společnost asi mohla vybrat z více superstar.

„Adidas měl podepsané další excelentní hráče, včetně brankářů. Ale zvolil si Petra. Přestože jsme nepostoupili na mistrovství světa a on měl dovolenou, požádali ho v rámci partnerského plnění o jeho osobní účast na šampionátu.“

Přemlouvat ho asi nemuseli.

„Petr tohle vždycky bral jako poslání. Že to je způsob, jak může dělat malou osvětu do celého světa. Za to si ho vážíme.“

Stal se globální celebritou. Už předtím měl ve vídeňském Prátru na ruském kole obří podobiznu.

„Je to osobnost a má osobní kouzlo. Stačilo se podívat, ke komu novináři běží v mixzóně jako první. Petr umí perfektně mluvit v několika jazycích a oni ho žrali. Uměl se vždycky vyjadřovat přesně. Neříkal omáčku, ale fakta. Byl konkrétní a zajímavý.“

Pamatuji se, jak byli žurnalisté v Jižní Africe nadšeni z toho, jak přepínal z angličtiny, do francouzštiny, španělštiny…

(do hovoru se připojuje Radim Trusina, mediální pracovník Sport Investu: „Když za ním přijeli dva Francouzi z časopisu SO FOOT Magazine na hodinový rozhovor, říkám Petrovi: V jakém jazyce to chceš dělat? Odpověděl: Samozřejmě ve francouzštině. Pak jsem oznámil Francouzům, že to bude v jejich mateřštině, a nakonec z něj byli unešení. Nejenže s nimi mluvil francouzsky, ač už chytal víc než deset let v Anglii, ale ještě jim věnoval hodinu a tři čtvrtě místo domluvené hodiny.“)

Říkal jste, že Čech byl neprodejný. Vážně by se nenašel tak solventní kupec?

„Transferová suma by byla závratná. Navíc za brankáře v té době absolutně nemyslitelná. Několikanásobně by překonala světový rekord v přestupové částce. Navíc Chelsea by ho opravdu neprodala!