Sepp van den Berg: posila Liverpoolu, talentu se říká „baby Van Dijk“ | iSport.cz

Nizozemský stoper se do Anglie stěhuje ze Zwolle, v klubu prošel i mládežnickou akademií. Liverpool za něj podle serveru transfermarkt.com zaplatil 1,5 milionů euro (necelých 40 milionů korun).

Van den Berg v uplynulé sezoně odehrál patnáct ligových zápasů. Debut v Eredivise si odbyl dokonce už v březnu 2018, kdy se tři měsíce po šestnáctých narozeninách stal nejmladším hráčem za posledních šedesát let, který v nejvyšší nizozemské soutěži nastoupil. Je proto logické, že očím skautů špičkových evropských klubů neunikl.

Získat jej navíc bylo o něco jednodušší, protože smlouva ve Zwolle Van den Bergovi za rok končila. S první nabídkou se už v zimě hlásila italská Sampdoria, zájem pak měl Bayern Mnichov i nizozemští giganti Ajax a PSV. Pomyslný souboj však nakonec vyhrál Liverpool.

„Je to úžasný pocit. Pro mě jde o největší klub na světě, můj sen se stal skutečností. Když jsem poprvé slyšel o tomhle zájmu, myslel jsem, že je to vtip,“ rozplýval se mládežnický reprezentant své země po podpisu dlouholeté smlouvy.

Do jaké role s ním v novém celku počítají? Podstatnou část přípravy by měl absolvovat s „áčkem“, pak se ale zřejmě přesune do týmu do třiadvaceti let, kde by se měl dál rozvíjet. A jednou si třeba zahrát na Anfieldu ve stoperské dvojici po boku slavného krajana Virgila van Dijka, ke kterému je přirovnáván.

Poslední půlrok přitom pro Van den Berga úplně ideální nebyl, ve Zwolle si nesedl s koučem Jaapem Stamem. Bývalý holohlavý stoper na lavičku usedl v prosinci a nadějného obránce po pár týdnech přesunul mezi nahradníky. A tím vznikl spor.

„Je to velmi jednoduché. Zwolle by chtělo, abych prodloužil smlouvu, ale já teď několik týdnů vůbec nehrál. Nevidím důvod, proč podepsat,“ vysvětlil Van den Berg v dubnu. „Přitom jsem tady spokojený, jsem odchovanec. Pod minulým trenérem jsem nastupoval hodně, jenže pak se věci změnily,“ podotkl ještě.

Ačkoliv tedy Zwolle mělo o prodloužení stávajícího kontraktu velký zájem, hráč řekl „ne“. A když Liverpool přišel s nabídkou, klub jej neváhal pustit. Vždyť Van den Bergova hodnota na trhu by za daných okolností postupně jen klesala a za rok v létě by pak mohl odejít úplně zadarmo.

K tomu ale nedojde, talentovaný stoper přestupuje už teď. Průměrný tým holandské ligy mění za jedno z nejlepších mužstev světa. A vyhlíží spolupráci s trenérem Kloppem. „Slyšel jsem, že je to skvělý chlap a jeden z důvodů, proč je klub tak úspěšný,“ uvedl. Trefí se Liverpool po Van Dijkovi s příchodem dalšího Nizozemce?