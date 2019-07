Tomáš Kalas: Konec v Chelsea! Rozchod po letech, rekordní posila | iSport.cz

Devět let, dva ligové starty. Taková bude vzpomínka Tomáše Kalase na angažmá v londýnském velkoklubu. V dresu „blues“ se v nejbližší době neukáže. Po letech nejistoty se rozhodl klub opustit nadobro.

Během následujících dní se upíše Bristolu, který by měl za olomouckého odchovance zaplatit včetně bonusů až osm milionů liber. Kalas se stane nejdražší posilou v historii klubu. Podle informací Sportu chybí k dokončení transferu už jen hráčův podpis.

Chelsea koupila Kalase v roce 2010, ale do Anglie se tehdy sedmnáctiletý mladík přestěhoval až v zimě 2011. Od léta hostoval ve Vitesse Arnhem a tím nastartoval nekonečný příběh vandrování po cizích adresách. Od Arnhemu do současnosti vystřídal čtyři kluby. Zapůjčený byl do Kolína nad Rýnem, Middlesbrough, Fulhamu a minulý rok do Bristolu, se kterým skončil těsně před postupem do play off.

Zatímco v minulých sezonách námluvy s Middlesbrough či Fulhamem na případný stálý přestup nevyšly, Bristol dostal letos zelenou. Kromě něho byl údajně ve hře i skotský mistr Celtic Glasgow, kterého čeká 4. předkolo Ligy mistrů, ale Kalas tuto variantu zavrhl. V kádru „the robins“ si zvykl, usadil se zde s přítelkyní a nechce opět měnit působiště.

V prvním týmu „blues“ pobýval pouze v ročníku 2013/14 a právě na jaře před pěti lety mu portugalský kouč José Mourinho dopřál i debut proti Liverpoolu (2:0). „Reds“ tehdy bojovali na dálku s Manchesterem City o ligový titul a český stoper dokázal společně s Branislavem Ivanovičem ubránit trio Coutinho, Suárez, Sterling a mistrovský pohár přihrát City.

Větší zapojení na Stamford Bridge mu to ale nepřineslo. Kromě památného utkání na Anfield stihl ještě jeden ligový start na hřišti Cardiffu. Dá se tak považovat za jednoho z mladých hráčů, kterého Chelsea přivedla, ale nikdy nedokázala plně využít pro svůj A-tým. Paradoxní na Kalasově odchodu je, že se odehrává zrovna v době, kdy má londýnský celek zákaz přestupů a bude muset sáhnout do vlastních zdrojů.

„Je to šance pro hráče, kteří v klubu působí již delší dobu, ale nedostávali moc příležitostí,“ prohlásil v neděli Petr Čech, který je od července jakousi pravou rukou ředitelky Mariny Granovské a má na starosti i skládání kádru pro příští sezonu. „Ti, co ukážou, že na to mají, šanci dostanou. Myslím si, že momentálně máme z čeho brát a budeme silní i v příští sezoně,“ dodal.

Kalase se však tato procedura už týkat nebude.

Kalasova soutěžní bilance v A-týmu Chelsea od roku 2011

Zápasy: 4

Minuty: 182