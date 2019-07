Kouč pro Chelsea? Nejen Lampard. Čech loví v Německu, ve hře i nečeká volba | iSport.cz

Když v neděli v Nymburce bývalý český reprezentant vyprávěl, co jej po návratu do Anglie v organizaci „blues“ čeká, zmínil i výběr nového trenéra.

„Na tom už se samozřejmě pracuje. Měl jsem možnost všechny vytipované kandidáty konzultovat s vedením a rozhodne se v následujících dnech,“ prohlásil Čech.

Zatímco média na Ostrovech favorizují jeho bývalého spoluhráče Franka Lamparda, trenéra Derby County, na seznamu vybraných kandidátů není bývalý vynikající záložník sám. Už před několik týdny informoval německý deník Bild, že Chelsea uvažuje i o Ralfu Rangnickovi, Julianu Nagelsmannovi, který se v létě přeusnul z Hoffenheimu do Lipska, a Nunovi Espíritovi Santovi, jenž s Wolverhamptonem v první sezoně Premier League skončil na sedmém místě.

Jak se Sportu podařilo zjistit, tato čtveřice skutečně patří mezi úzký okruh kandidátů, nad kterými Čech a spol. přemýšlí. „Máme ještě několik dní, než se první tým začne připravovat na novou sezonu a do té doby bychom chtěli mít tuto otázku vyřešenou,“ prozradil Čech, do kdy chce mít jasno.

Když padla otázka na možné angažování Lamparda, přeladil na diplomatickou notu a tuto variantu nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Klub identifikoval několik trenérů, se kterými se jedná. Frank je jedním z kandidátů, ale uvidíme, jak se následující dny vyvinou. Myslím si, že brzy bude jasno.“

Práce s mladými

Původně měl být Čechovým favoritem jednatřicetiletý Nagelsmann, který po sezoně skončil v Hoffenhemu a přesunul se do Lipska, kde se od příští sezony stane hlavním koučem. Chelsea údajně mohla díky výhodné klauzuli ve smlouvě vycházející trenérskou hvězdu Lipsku ukrást, ale vhodný okamžik prováhala.

Na řadu tak přišel Rangnick, který pracuje pro koncern Red Bull od roku 2012. Nejdříve pomohl rozjet Salcburk a poté se přesunul do Lipska, kterému pomohl postoupit do bundesligy. Předtím zase vytáhl Hoffenheim ze třetí ligy mezi německou elitu a úspěšný byl i v Schalke. K prvnímu červenci se však jeho cesty s Lipskem rozešly. Od léta se stal supervizorem nad projekty Red Bullu v Brazílii a New Yorku.

Oba trenéry spojuje vynikající práce s mladými hráči. Ani jeden nepotřebuje hvězdné posily za miliardy. Tedy přesně to, co si klub ze Stamford Bridge momentálně kvůli zákazu přestupů nemůže dovolit. Navíc by oba začlenili nadějné hráče z akademie „blues“.

Posledním kandidátem je trochu „no name“ varianta - portugalský kouč Nuno Espírito Santo, který v loni postoupil s Wolverhamptonem do Premier League a v první sezoně tým dovedl na senzační sedmé místo, díky kterému si „vlci“ dokonce zahrají i předkolo Evropské ligy.

V sezoně vždy aspoň jednou vyhráli nad klubem z top šestky. Proti mistrovskému Manchesteru City uhráli jako jeden ze dvou týmů remízu. Nuno by navíc mohl navázat na práci Antonia Conteho, i on rád využívá tříobráncový systém 3-4-3.

„Klub zná moje představy, uvidíme, jakou variantu vybere,“ uvedl v neděli Čech. Očekávání jsou už nyní veliká.