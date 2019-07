Novým koučem Chelsea je Lampard! Po Čechovi se vrací další legenda | iSport.cz

Jednačtyřicetiletý Lampard během let 2001 až 2014 s Chelsea vyhrál 13 trofejí a v 648 zápasech nastřílel rekordních 211 gólů. Někdejší špičkový záložník byl ve své premiérové trenérské sezoně s Derby blízko postupu do Premier League, ale jeho svěřenci v květnovém finále play off podlehli Aston Ville 1:2.

Lampard je dvanáctým koučem Chelsea za posledních šestnáct let pod ruským majitelem Romanem Abramovičem. "Jsem nesmírně hrdý, že se vracím do Chelsea jako hlavní trenér. Každý zná mou lásku k tomuto klubu i společnou historii, ale plně se soustředím na svou práci a přípravu na novou sezonu. Jsem tady, abych tvrdě pracoval a přinesl klubu další úspěchy. Nemůžu se dočkat, až začnu," uvedl Lampard pro klubový web.

Odchovanec West Hamu bude spolupracovat s bývalým spoluhráčem a brankářem Petrem Čechem, který se po ukončení kariéry v červnu vrátil do Chelsea jako poradce sportovního a technického úseku.