Nejdražší, ale na splátky. Pépé už pózoval v dresu Arsenalu, co je zač? | iSport.cz

Třetí do party, tak je nahlíženo fanoušky Arsenalu na Nicolase Pépého. Ten by se v brzké době měl stát novou posilou „Gunners“ a doplnit obávané útočné duo Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette. A to i přesto, že to v jednu chvíli vypadalo, že je již oběma nohama v Neapoli.

Příchod 24letého reprezentanta Pobřeží slonoviny se zapíše do klubové historie. Ačkoliv Arsenal platí spíše za tým, který hráče raději vychovává, než za ně utrácí, v případě Pépého to bude jinak. Londýňané za něj zaplatí údajně 72 milionů liber (asi 2 miliardy korun). Tolik za novou posilu nikdy nedali. Nejvíce investovali doposud do Aubameyanga, za nějž poslali do Dortmundu 57,38 milionu liber (1,6 miliardy korun).

Svou vyhlášenou spořivost ovšem Arsenal tak úplně neopouští - rozpočet na letní přestupy má činit 40 milionů liber (1,12 miliardy korun), a aby Gunners ho nepřekročili, v případě Pépého přestupu si vyjednali splátkový kalendář. V první várce by na konto francouzského celku mělo připlout 20 milionů liber (560 milionů korun).

Nicolas Pépé by se měl stát nejdražší posilou v historii Arsenalu, kam by měl přestoupit z Lille





5 zobrazit galerii

„Je neskutečně rychlý, tudíž velmi nebezpečný v protiútocích, zároveň silný v soubojích jeden na jednoho a disponuje skvělou technikou. Vždy v Ligue 1 prokazoval svůj talent, ale v minulé sezoně se z něj stala mašina na góly,“ řekl k Pépému fotbalový expert francouzského Eurosportu Cyril Morin.

„Jeden z nejpovedenějších zápasů zažil proti PSG, kdy pomohl Lille k výhře 5:1 a obránci pařížského celku ho nemohli vůbec chytit. Po Mbappém byl bezpochyby nejlepším hráčem ligy. Pokud k jeho přestupu dojde, vytvoří s Aubameyangem a Lacazettem smrtící trio,“ předpokládá Morin.

To, že je spojení Pépého s „kanonýry“ více než reálné, dokládá, že byl zachycen, jak pózuje před kamerou již v dresu Arsenalu. Dokonce už by za sebou měl mít i zdravotní prohlídku. Deníku The Sun se podařilo zachytit, jak po jejím absolvování drží v ruce tašku zdobenou znakem pátého celku minulé sezony Premier League.

Leaked video of Nicolas Pepe tapping the Arsenal badge during his media photos after signing for the club today. #afc pic.twitter.com/eNxZKGlG8E — afcstuff (@afcstuff) July 30, 2019

Oficiálně Pépé zatím představen jako nová posila nebyl, ale k podpisu pětileté smlouvy, o níž se mluví, chybí zřejmě opravdu málo. Autor 22 gólů a 11 asistencí z uplynulé sezony Ligue 1, čímž výrazně pomohl Lille k druhému místu, by se měl stát čtvrtou letní posilou „Gunners“ po Danim Ceballosovi, Williamu Salibovi a Gabrielu Martinellim. Ani to ale nemusí být konečný počet. Arsenal totiž cílí i na Kierana Tierneyho z Celtiku Glasgow, navíc se v zákulisí hovoří i o tom, že by měl do klubu přijít nějaký stoper.

Na druhou stranu se šíří spekulace o možném odchodu Shkodrana Mustafiho do Monaka a trucujícího kapitána Laurenta Koscielnyho do Rennes. Zkušený Francouz totiž touží po návratu domů a s Arsenalem neodjel ani na předsezonní tour.

Nejdražší přestupy v historii Arsenalu (příchody)* Hráč Cena Nicolas Pépé 72 milionů liber z Lille (zatím nepotvrzeno) Pierre-Emerick Aubameyang 57,38 milionu liber z Dortmundu Alexandre Lacazette 47,70 milionu liber z Lyonu Mesut Özil 42,30 milionu liber z Realu Madrid Granit Xhaka 40,50 milionu liber z Borussie Monchengladbach Alexis Sánchez 38,25 milionu liber z Barcelony

(*zdroj: transfermarkt.co.uk)