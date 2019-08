Arsenal získal nejdražší posilu. Pépé stál víc než hvězda Dortmundu | iSport.cz

Čtyřiadvacetiletý Pépé podepsal v Arsenalu smlouvu na pět let. V minulé sezoně vzbudil reprezentant Pobřeží slonoviny pozornost evropských velkoklubů 22 brankami ve francouzské lize, které z něj dělaly druhého nejlepšího střelce soutěže po hvězdném Kylianovi Mbappém z Paris Saint-Germain.

Pepé je čtvrtým novým hráčem Arsenalu v tomto přestupním období. Pátý tým uplynulé sezony anglické ligy už získal brazilského křídelního hráče Gabriela Martinelliho, záložníka Daniho Ceballose na hostování z Realu Madrid a stopera Williama Salibu, jehož nechal ještě jeden ročník hostovat v jeho dosavadním působišti St. Etienne.

