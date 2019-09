Finský fantom Pukki setnul City. Speciální den, zářil kouč Norwiche | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19. McLean, 28. Cantwell, 50. Pukki Hosté: 45. Agüero, 88. Rodri Sestavy Domácí: Krul – Byram, Amadou, Godfrey, Lewis – McLean, Tettey (C) – Buendía (83. Drmić), Stiepermann (89. Srbeny), Cantwell – Pukki. Hosté: Ederson – Walker, Stones, Otamendi, Zinčenko – Gündoğan (57. De Bruyne), Rodri, D. Silva (C) (57. Jesus) – B. Silva (73. Mahríz), Agüero, Sterling. Náhradníci Domácí: Fährmann, McGovern, Drmić, Hanley, Heise, Srbeny, Idah Hosté: Bravo, Cancelo, De Bruyne, Jesus, Foden, Mahríz, Fernandinho Karty Domácí: Byram, McLean, Cantwell Hosté: B. Silva Rozhodčí Kevin Friend – Matt Wilkes, Sian Masseyova-Ellisova Stadion Carrow Road, Norwich Návštěva 27 035 diváků

Ve 24. kole minulého ročníku anglické Premier League svěřenci Pepa Guardioly prohráli na hřišti Newcastlu – 29. ledna 2019. To bylo až do soboty datum poslední ligové porážky Manchesteru City. Od té doby nepoznali chuť selhání. Až doteď. „Citizens“ přijížděli na hřiště „kanárků“, jak je celek Norwiche přezdíván, jako obrovský favorit. Ostatně v posledních 25 utkáních s nováčky v nejvyšší anglické soutěži měl tým z Manchesteru bilanci dvaceti výher, pěti remíz a nula porážek. Jenže to se mělo změnit.

První gól do sítě City vstřelil v 18. minutě hlavou po rohu Kenny McLean a ukázalo se, že standardní situace jsou slabinou obhájce anglického titulu. Vždyť z posledních jedenácti inkasovaných branek jich „citizens“ dostali plných osm právě z nich. A o deset minut později přišel druhý zásah v podání Norwiche, tentokrát z protiútoku, když finský fantom Teemu Pukki nahrál před prázdnou branku mladíkovi Toddu Cantwellovi a ten pohodlně zvýšil na 2:0.

„Už v minulé sezoně, po které jsme postoupili do Premier League, jsme ukázali, že tenhle tým drží pospolu a dneska jsme to ukázali zase. Porazit tým jako City dokazuje, jak moc táhneme za jeden provaz. Taky jsme ukázali, že nebude jednoduché odvážet body z Carrow Road,“ jásal po utkání Cantwell.

Skóre mohl po půlhodině hry změnit Raheem Sterling, ale v šanci trefil pouze tyč. Kýženou branku na 1:2 z pohledu City tak přidal až těsně před poločasem svým sedmým gólem v ročníku Sergio Agüero.

Veškeré naděje na obrat však pět minut po změně stran utnuly dvě šílené minely stoperské dvojice hostí John Stones – Nicolas Otamendi. Nejprve prvně jmenovaný pokazil jednoduchou přihrávku na půli hřiště, ale nabídnutou šanci Pukki poslal těsně vedle branky.

Jenže okamžitě po rozehrání Otamendi namazal do vyložené šance hráčům Norwiche a Pukki, nejlepší hráč ligy za měsíc srpen, už svou druhou šanci využil, když prostřelil Edersona – 3:1 pro Norwich. Pukki tak gólem a asistencí proti Manchesteru upravil svoji bilanci po prvních pěti kolech ligy na šest vstřelených gólů a dvě asistence.

Na vítězství Norwiche pak nic nezměnil ani snižující gól Rodriho dvě minuty před koncem, především díky heroickému výkonu nizozemského brankáře Tima Krula v brance domácích. Manchester City si tak z Carrow Road neodvezl ani bod a po pěti kolech má již pětibodovou ztrátu na vedoucí Liverpool.

S výkonem svých svěřenců tak pochopitelně nemohl být spokojený kouč Pep Guardiola. „Vytvořili jsme si šance, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Neměli jsme v poslední třetině hřiště potřebný zápal jako v jiných utkáních. A samozřejmě ve fotbale se chybám nevyhnete. Je jedno, kolik jsme měli my nebo oni střel, nakonec je fotbal vždy o gólech,“ zhodnotil zápas Katalánec.

To na straně Norwiche panovala euforie a kouč Daniel Farke v rozhovoru pro BBC zářil štěstím. „Je to speciální den jak pro nás, tak pro klub. Vyhrát proti jednomu z nejlepších týmů světa, když máme tolik zraněných hráčů. Zasloužili jsme si vyhrát. Podali jsme mimořádný výkon,“ uvedl po zápase.