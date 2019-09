Premier League | Efekt Solskjaer pominul. United mají i přes posílení problémy, co klub řeší? | iSport.cz

Španělský brankář David de Gea prodloužil smlouvu s Manchesterem United do června 2023 • Reuters

Když Ole Gunnar Solskjaer na jaře plnil funkci dočasného kouče, Manchester United vyhrál čtrnáct z devatenácti zápasů. Zase přicházejí lepší časy, věřili fanoušci. Jenže… Od té doby, co norský trenér má plnohodnotnou smlouvu do léta 2022, „rudí ďáblové“ slavili jen pět triumfů v sedmnácti soutěžních utkáních. A po šesti kolech nové sezony Premier League jim navzdory letnímu posilování za 140 milionů liber (4,1 miliardy korun) patří až osmé místo. Jaké problémy na Old Trafford musejí řešit?