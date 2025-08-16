SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Douděra zachránil mistra od prohry. Činil se sudí
Fotbalisté mistrovské Slavie v 5. kole Chance Ligy remizovali 1:1 v Jablonci a ztratili body po třech výhrách bez inkasované branky. Severočeši v drsném duelu, během kterého rozhodčí Karel Rouček rozdal celkem 15 žlutých karet (12 pro hráče, 3 pro trenéry), byli díky trefě Jana Chramosty po většinu zápasu blíž k cenné výhře. Tým kouče Jindřicha Trpišovského ale na začátku nastavení zachránil trefou záložník David Douděra.
Oba soupeři udrželi neporazitelnost v ligovém ročníku. Jablonec obral o body i třetího z favoritů po Spartě a Plzni, s nimiž rovněž remizoval 1:1. Severočeši neprohráli se Slavií podruhé za sebou, na konci minulé sezony ji přestříleli 3:2.
Zatímco jablonecký trenér Kozel, který hrával za celek z Edenu, nasadil stejnou základní sestavu jako před týdnem při vítězství na stadionu Bohemians 1905, kouč Slavie Trpišovský udělal v zahajovací jedenáctce dvě změny. Na hrotu tentokrát potrestaného Chorého nahradil bývalý útočník Severočechů Schranz, jen na lavičce pak začal Zafeiris.
Pražané od úvodu podle očekávání více kontrolovali míč, do šancí se ale moc nedostávali. Severočeši drželi s favoritem krok a po necelé půlhodině dokonce otevřeli skóre. Po Aléguého centru z pravé strany se netradičně hlavou přesně k tyči trefil Chramosta. Zkušený jablonecký útočník skóroval již počtvrté v sezoně, ve třetím kole po sobě a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů.
Slavia inkasovala po sérii tří ligových duelech s čistým kontem a navíc se jí zranili hned dva stopeři. Ogbu se Zimou museli ze hřiště a místo nich trenér Trpišovský nasadil Chaloupka s Fullym. Hosté mohli brzy srovnat, Oscarovu přízemní střelu k tyči však gólman Hanuš vyrazil mimo.
O kousek vedle o chvíli později zamířil hostující Moses. Červenobílí po inkasované brance přidali, domácí však náskok do přestávky udrželi. I díky tomu, že sudí Rouček drobné přidržení Schranze protihráčem ve vápně jako penaltové neposoudil. Nezasáhl ani videorozhodčí.
Po změně stran Pražané dobývali domácí obranu, v ofenzivě ale postrádali moment překvapení. Po hodině hry po centru střídajícího Vorlického z levé strany zaváhal jablonecký gólman Hanuš, odrazil míč jen k Douděrovi, ale ten netrefil lehce odkrytou branku.
Na opačné straně v 77. minutě napřáhl z velké dálky střídající Suchan a o kousek minul. Poté měl štěstí hostující Chaloupek, který zatáhl střídajícího Puškáče. Sudí Rouček nicméně neposoudil zákrok jako faul, slávistovi by jinak hrozila přímá červená karta, protože domácí útočník by postupoval sám na branku.
Hosté v závěru tlačili a na sekundu přesně se začátkem pětiminutového nastavení přece jen srovnali. Hanuš vyboxoval Provodův centr z levé strany na hranici vápna, odkud se do míče položil Douděra a ukázkovou střelou zamířil přesně k zadní tyči. Sedmadvacetiletý reprezentant skóroval poprvé v sezoně.
Otočit stav však už favorit nedokázal a ve třetím venkovním utkání ligového ročníku poprvé ztratil body. Jablonec doma v nejvyšší soutěži neprohrál již podesáté za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu