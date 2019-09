Premier League | Miliardová válka o dresy! Liverpool chce změnu, partner hrozí soudy | iSport.cz

Na Ostrovech mají jasno. Liverpool podepsal kontrakt s Nike, který mu od příští sezony vynese závratných 80 milionů liber ročně (2,35 miliardy korun). Tím aktuální lídr anglické ligy překoná tamní rekord, který dohodou na 75 milionů liber s Adidasem držel Manchester United.

Liverpool se po nové firmě prý rozhlížel už od Vánoc, jednal i s dalšími známými značkami včetně Adidasu a Pumy. Vyhrál ale Nike. A současný sponzor New Balance zřejmě bude mít smůlu, jeho dohoda na 45 milionů liber ročně skončí v příštím červnu.

S tím se ale nechce jen tak jednoduše smířit. New Balance tvrdí, že podle smluvní klauzule by jako dodavatel dresů mělo pokračovat, pokud dokáže konkurenční nabídku vyrovnat. A už podniklo i jasné kroky.

„Můžeme potvrdit, že New Balance zahájilo soudní řízení proti klubu. Během procesu se k celé věci nebudeme dále vyjadřovat,“ uvedl tiskový mluvčí Liverpoolu pro server The Athletic. Klub v posledních úspěšných měsících vnímá zvýšený zájem fanoušků, proto se chce spojit s globálně rozšířenější značkou, tedy Nike.

Co na to současný dodavatel? „New Balance je hrdým sponzorem Liverpoolu. Od roku 2011, kdy jsme do klubu vstoupili, jsme dodali dvě nejprodávanější sady domácích dresů mezi fanoušky. Jako dlouhodobý sponzor se snažíme v našem partnerství pokračovat i v roce 2020. V souladu s naší současnou smlouvou jsme vyrovnali nabídku Nike. Liverpool ale části dohody zpochybnil, proto žádáme soudy o objasnění případu,“ stojí v prohlášení firmy.

Kdo tedy Salahovi, Manému, Firminovi a dalším nakonec dodá nové dresy?

Nejlukrativnější smlouvy s dodavately dresů KLUB FIRMA DÉLKA SMLOUVY CELKOVÝ VÝDĚLEK (v librách) ROČNÍ VÝDĚLEK (v librách) Barcelona Nike 2018-2028 1 miliarda 100 milionů Real Madrid Adidas 2015-2025 980 milionů 98 milionů Manchester United Adidas 2015-2025 750 milionů 75 milionů Manchester City Puma 2019-2029 650 milionů 65 milionů Arsenal Adidas 2019-2024 300 milionů 60 milionů Chelsea Nike 2017-2032 900 milionů 60 milionů Juventus Adidas 2019-2027 368 milionů 46 milionů Bayern Adidas 2015-2030 637,5 milionů 42,5 milionů