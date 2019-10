Premier League | Bouře v Arsenalu. Kapitán Xhaka pod palbou, Aubameyanga sjeli fanoušci | iSport.cz

V Arsenalu to vře. Jen pár týdnů potom, co trenér Unai Emery jmenoval Granita Xhaku kapitánem týmu, předvedl švýcarský středopolař ukázkové extempore. Když byl při remíze s Cystal Palace (2:2) střídán, zahodil dres a poslal fanoušky někam. Příznivci "kanonýrů" volali po trestu a odebrání kapitánské pásky, situace je ale, zdá se, složitější...

"F**k off!" Jasný vzkaz poslal Granit Xhaka vlastním fanouškům, kteří ho na cestě ze hřiště vybučeli. Nelíbil se jim ani výkon hráče, který má být lídrem, ani celého týmu, který nad městským rivalem Crystal Palace brzy vedl 2:0, ale náskok ztratil a nakonec bral jen bod za remízu 2:2.

„Měl by se omluvit - to by bylo hodné kapitána. Měl se omluvit už dávno, tohle není chování lídra. Fanoušci s ním měli hodně trpělivosti, dluží jim vděk a místo toho jedná takto," sjela kapitána jedna z největších legend klubu, někdejší střelec Ian Wright.

Omluva ale nepřijde. Naopak, Arsenal se hodlá o švýcarského středopolaře postarat. Týmové vedení se totiž bojí, že Xhaka je z celé kontroverze kolem své osoby psychicky zdeptaný, a nabízí mu pomoc psychologů. Už jej byli i navštívit spoluhráči.

Jak informuje Daily Mail, trenér Unai Emery s Xhakou celou situaci rozebral, se zkušenými hráči v kabině pak řešil, zda by 27letý záložník měl zůstat kapitánem. Xhaka jistojistě nenastoupí v pohárovém klání s Liverpoolem, páska by mu ale v dalších zápasech měla zůstat. Alespoň prozatím.

Fanouškům už se strádajícím Arsenalem začíná docházet trpělivost. A vybíjejí si to i na hráčích, kteří ještě ukazují solidní výkonnost, jako je nejlepší střelec týmu Pierre-Emerick Aubameyang. Pátý muž ligové tabulky střelců si vyrazil do města ve svém nablýskaném Lamborghini Aventador, složitá dopravní situace v Londýně jej ale na jedné z ulic zastavila. Co čert nechtěl, přímo u skupinky naštvaných fandů.

"Tihle lidi platí dva tisíce liber za permanentku! Dva tisíce za tyhle s***ky! Běž do p***le!" spustili na útočníka.

Rozklížení mezi pátým týmem Premier League a jeho fanouškovskou základnou se bude zažehnávat těžce. Před Arsenalem je už ve středu večer výzva v podobě Liverpoolu v dalším kole Ligového poháru, v Premier League čekají nevyzpytatelní Wolves a rozjetý Leicester.