Premier League | Kapitán Arsenalu nezvládl emoce! Po bučení nadával vlastním fanouškům | iSport.cz

Kapitán Arsenalu Granit Xhaka gestikuluje směrem k fanouškům poté, co na něj bučeli během střídání • Profimedia.cz

Zápas s Crystal Palace (2:2) nevyšel jemu ani celému týmu. Kapitán Arsenalu Granit Xhaka v neděli na Emirates Stadium předčasně střídal, na bučení fanoušků reagoval ironickými gesty a před odchodem do šatny řval na tribunu vulgární výrazy. Do lídra kabiny, který spustil svým chováním lavinu nevole, se opřela i legenda klubu Ian Wright.

Trenér Arsenalu Unai Emery hledal pro chování švýcarského reprezentanta omluvu těžce. Hráčům emoce občas ujedou, postavit se ale proti svým fanouškům je trochu extrém. Obzvlášť v případě kapitána. Granit Xhaka v 61. minutě zápasu s Crystal Palace střídal. Jeho tým chvíli předtím definitivně ztratil dvougólové vedení ze začátku duelu, kdy "Gunners" vstřelili v úvodních devíti minutách dvě branky.

Kapitán i proto čelil bučení, které doprovázelo celý jeho dlouhý odchod ze hřiště. Bučeli přitom vlastní fanoušci, dávali najevo, že jsou nespokojeni se hrou týmu. Xhaka reagoval ostře, nejdřív hodil Pierru-Emericku Aubameyangovi kapitánskou pásku, která spadla na trávník, a pak začal gestikulovat směrem k fanouškům.

Dal si ruce nad hlavu (později i k uchu) a ironicky jim naznačil, ať řvou hlasitěji. Pomalé kroky doplnil vulgárním výrazem "f*ck off" směrem k tribunám a zmizel do kabiny. Ještě před tunelem si pak sundal dres.

„V podobně těžkých situacích může být naše srdce rozbouřené, ale mysl musí zůstat jasná. S Granitem si o tom promluvíme, jeho reakce byla nepatřičná," komentoval kouč Arsenalu incident. „Promluvíme si o tom i s ostatními hráči, jsme tu totiž díky fanouškům. Pracujeme pro klub, ale hrajeme pro ně. Zaslouží si respekt, když aplaudují, ale i když nás kritizují," dodal Emery s tím, že není správný čas řešit změnu kapitána.

Legendární bývalý útočník Arsenalu Ian Wright nešetřil nesouhlasem, Xhaka by se podle něj měl okamžitě omluvit. „Nemám rád, když je jakýkoliv hráč vypískán. Ale jde o kapitána. Myslím, že jsou fanoušci frustrovaní kvůli tomu, že do kabiny neutíkal."

„Místo toho tribuny ještě popoháněl. A to mluvíme o fanoušcích, kteří ho sledovali celé čtyři roky, co hraje za Arsenal, včetně všech jeho dobrých zápasů... A on s nimi jedná takhle," nechápal Wright.

„Měl by se omluvit - to by bylo hodné kapitána. Měl se omluvit už dávno, tohle není chování lídra. Fanoušci s ním měli hodně trpělivosti, dluží jim vděk a míst toho jedná takto," dodal.

Pravý bek Hector Bellerin, který by podle mnoha hlasů měl zastávat roli kapitána, se snažil v pondělí situaci uklidnit. „Všichni jsme lidi, všichni máme emoce a někdy není úplně jednoduché se s nimi vypořádat. Teď se musíme povzbuzovat, ne srážet. Vyhrajeme jedině společně," napsal na sociální sítě.

Podle řady fanoušků však Xhaka překročil hranici a měl by v lednu zamířit jinam. "Troopz", který se objevuje na populárním youtubovém kanále AFTV, kritizoval nejen chování kapitána z 61. minuty na instagramu. S jeho příspěvkem souhlasily deseti tisíce lidí, like dali příspěvku dokonce i útočník Aubameyang s útočníkem Alexandre Lacazettem.

„Omlouvám se, ale mám toho dost. Nemůžete vést 2:0 nad Crystal Palace a remizovat. Emery... Podporoval jsem tě, bráško, ale moc je moc. Xhaku nechci už nikdy vidět v dresu Gunners (přidal i větu "Xhaka can go f*ck himself")."

Nespokojenost arsenalských fanoušků roste a poslední, co klub potřebuje, je řešit jejich nesouhlas s volbou kapitána. Šanci na odčinění bude mít sám Xhaka i celý tým už ve středu, kdy hraje osmifinále anglického poháru s Liverpoolem.