Probuzení drahé posily! Pépé zachránil Arsenal, chválil ho i Van Persie | iSport.cz

Trápili se, s Vitórií Guimaraes, která doposud v Evropské lize nebodovala a do čtvrtečního zápasu na Emirates Stadium ani neskórovala, prohrávali ve druhé půli 1:2. V 75. minutě ale přišel prozíravý tah trenéra Emeryho, který za nepříznivého stavu poslal na hřiště místo Alexandra Lacazetta Nicolase Pépého. Jak se později ukázalo, šlo o klíčové střídání a Arsenal díky němu nakonec dokráčel k vítězství.

Stačilo pět minut a reprezentant Pobřeží slonoviny vystřihl první parádní kousek ze svého repertoáru. Když poslal trestný kop přesně k zadní tyči branky a srovnal na 2:2. V 85. minutě si o pár metrů dále od branky postavil míč znovu, tentokrát zvolil centr, kterým našel přesně hlavu Roba Holdinga, kterého ale vychytal brankář hostů Joao Miguel.

Když už to vypadalo, že utkání skončí dělbou bodů, dostal Arsenal po faulu na pronikajícího Mattea Guendouziho možnost rozhodnout. Míč si těsně za pokutovým územím postavil opět Pépé a přesnou střelou do šibenice vystřelil výhru 3:2.

I don't know what you think but these two NICOLAS PEPE Freekick goals are 🔥🔥 #ARSVSC pic.twitter.com/Z6XxCwk1vO