Premier League | Guardiola zuřil kvůli (ne)penaltám. Klopp odpálkoval kameramana | iSport.cz

Šlágr Premier League patřil Liverpoolu. Tým z Anfieldu po očekávaném souboji s Manchesterem City, který vyhrál 3:1, vede soutěž před druhým Leicesterem už o osm bodů, navíc se dál pyšní nulou v kolonce proher. To „Citizens“ klesli na čtvrté místo.

Kouč manchesterského celku Pep Guardiola po utkání vyzdvihl výkon svých svěřenců, kteří podle něho prokázali, proč v minulé sezoně vybojovali mistrovský titul. Hněval se však na výkon rozhodčích, kteří měli City připravit o dva pokutové kopy.

První měli hosté kopat dle španělského kouče krátce před první inkasovanou brankou, ať už za šlapák Dejana Lovrena na Bernarda Silvu nebo ruku Trenta Alexander-Arnolda. Ani po přezkoumání VAR však sudí penaltu nenařídili a naopak Liverpool se díky trefě Fabinha ujal vedení. Možná zde sehrálo roli i to, že rukou zahrál i Silva.

Alexander-Arnold byl středem pozornosti znovu v 83. minutě. To se totiž míč ve vápně odrazil opět od jeho ruky, ale ani tentokrát sudí Mike Dean penaltu nenařídil. I po zhlédnutí videa měl podle rozhodčího domácí obránce ruku u těla. To už Guardiolu nenechalo klidným a vylétl jak čertík z krabičky.

Španělský kouč byl hodně naštvaný. A to i po utkání, kdy si šel s arbitry podat ruku. „Děkuji. Mnohokrát děkuji,“ poznamenal při tom sarkasticky. Ačkoliv sám pak na tiskové konferenci ubezpečoval, že nemělo jít o sarkasmus: „V žádném případě. Gratuluji jim, bylo to zdvořilé.“

