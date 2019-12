Premier League | Arsenal hledá kouče: Leicesteru by musel platit, co brzdí Allegriho? | iSport.cz

Jak informuje David Ornstein, insider serveru The Athletic, prioritou Arsenalu je trenér, který je momentálně bez angažmá. Vysoko na seznamu je Mauricio Pochettino, což by byla pikantní volba - Argentinec nedávno skončil pětileté působení u největšího rivala, Tottenhamu.

Velký zájem je i o Massimiliana Allegriho, který je bez práce po letním odchodu z Juventusu. Dvaapadesátiletý kouč posbíral s turínským klubem pět titulů, čtyři pohárové triumfy a dva superpoháry, takže kvalitu má nespornou. Jedna věc ale jeho případný příchod do Londýna brzdí.

Allegri totiž podstoupil pohovor v Arsenalu už v roce 2018, pár dní před rozhodnutím jmenovat Unaie Emeryho, klubové šéfy ale příliš neohromil. A to hlavně kvůli tomu, že vůbec nevládne angličtinou, navíc chtěl přivést až devět nových členů trenérského týmu. Podle aktuálních zpráv není italský kouč příliš přesvědčen kvalitou kádru Arsenalu a na návrat k trénování si rád počká až do léta.

Další možnosti? Arsenal může sáhnout do trenérské struktury Manchesteru City. Jasnou volbou by byl Mikel Arteta, někdejší kapitán „kanonýrů“. Ten aktuálně působí jako asistent Pepa Guardioly, který mu nechává volnou ruku třeba při utkáních ligového poháru. „Guardiolův učeň“ byl v popředí spekulací už loni, než se Arsenal rozhodl jmenovat Emeryho.

V City si momentálně piplají i Giovanniho van Bronckhorsta, který v Arsenalu jako hráč strávil dva roky. V trenérské kariéře zatím vedl jen jediný tým, nizozemský Feyenoord, který během čtyř let dovedl k jednomu titulu a dvěma pohárovým triumfům. Nizozemec, který se v Manchesteru učí novinkám trenérského řemesla, ale prý figuruje v plánech majitelské skupiny, která jej chce dosadit do partnerského klubu v New Yorku a udělat z něj Guardiolova nástupce.

Zprávy z Anglie, potvrzené dobře informovaným Ornsteinem, často spojují Arsenal také s Brendanem Rodgersem. U něj je ale veliký háček. Někdejší kouč Liverpoolu či Celtiku Glasgow momentálně vede Leicester City k dalšímu překvapivému tažení, drží s ním druhé místo za suverénním Liverpoolem. Není tedy mužem bez angažmá, a narozdíl od Artety či Van Bronckhorsta by nebylo možné ho přetáhnout do Londýna jen tak „za dobré slovo.“

Jeho výstupní klauzule by měla činit 14 milionů liber (419 milionů korun). Rodgers by se přesunu do Arsenalu nebránil, v Leicesteru ale zůstává spokojený. „Soustředím se na Leicester. Je to prvotřídní klub, skvěle se vyvíjející projekt,“ ujistil v rozhovoru po otočce „lišek“ proti Evertonu (2:1).

Arsenal zatím povede Freddie Ljungberg. Někdejší vynikající záložník se uvedl remízou s Norwichem (2:2), klubové vedení ale věří, že ačkoli není velkým kandidátem na stálého trenéra, může lavičce šéfovat tak dlouho, jak to bude potřeba.