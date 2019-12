Premier League | Arsenal ani pod Ljunbergem nevyhrál, Leicester udeřil v závěru a je druhý | iSport.cz

Norwich vedl od 21. minuty, po brejku se i díky teči obránce trefil Teemu Pukki. O osm minut později vyrovnal z penalty Pierre-Emerick Aubameyang, ale domácí si vzali vedení zpátky v nastavení prvního poločasu, kdy se obstřelem na zadní tyč prosadil Todd Cantwell. Po přestávce z dorážky po rohovém kopu vyrovnal znovu gabonský útočník a s deseti góly druhý nejlepší střelec Premier League Aubameyang.

Leicester otočil v nastaveném čase utkání s Evertonem, vyhrál 2:1 a protáhl sérii ligových vítězství na šest. Díky tříbodovému zisku si také upevnil náskok na třetí Manchester City, který v sobotu remizoval v Newcastlu 2:2. Hosté šli do vedení v 23. minutě razantní hlavičkou Richarlisona. Domácím vybojoval naději 20 minut před koncem Jamie Vardy, který si z brejku naběhl na přihrávku Kelechiho Iheanacha na malé vápno. Právě nigerijský hráč dokázal ve čtvrté nastavené minutě otočit utkání, po kterém má Leicester tříbodový náskok na mistrovský Manchester City.

Manchester United remizoval s Aston Villou 2:2. Na Old Trafford šli do vedení překvapivě hosté, kapitán Aston Villy Jack Grealish zavěsil v 11. minutě z úhlu do vzdálenějšího rohu branky Davida De Gey. Po půlhodině hry to mohlo být už 2:0, Trézéguetův gól ale videorozhodčí kvůli ofsajdu neuznal. Domácí srovnali tři minutý před přestávkou, hlavičku Marcuse Rashforda, která se odrazila od tyče na brankovou čáru, srazil do vlastní sítě brankář Tom Heaton.

"Rudí ďáblové" otočili vývoj zápasu v 64. minutě díky hlavičce Victora Lindelöfa po přímém kopu. Přesně dvě minuty poté přišlo vyrovnání, když se do obloučku za obranu položil stoper Tyrone Mings.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Norwich - Arsenal 2:2

Branky: 21. Pukki, 45.+2 Cantwell - 29. z pen. a 57. Aubameyang

Wolverhampton - Sheffield United 1:1

Branky: 64. Doherty - 2. Mousset

Leicester - Everton 2:1

Branky: 68. Vardy, 90.+4 Iheanacho - 23. Richarlison

Manchester United - Aston Villa 2:2

Branky: 42. vlastní Heaton, 64. Lindelöf - 11. Grealish, 66. Mings