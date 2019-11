Premier League | Třesk v Arsenalu, končí trenér Emery! Zlomem byla série bez výher | iSport.cz

„Toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k tomu, že výsledky a výkony nebyly na požadované úrovni. Freddie Ljungberg má naši plnou důvěru a věříme, že nás posune dopředu. Hledání nového trenéra je v plném proudu,“ uvedl Arsenal na klubovém webu.

Emery přišel do Arsenalu v květnu 2018 jako nástupce Francouze Arséna Wengera, který londýnské mužstvo vedl 22 let. Svoji první sezonu zakončil na pátém místě anglické ligy a postoupil do finále Evropské ligy, kde jeho svěřenci podlehli Chelsea 1:4.

Špatné výsledky a výkony v aktuálním ročníku ale Emeryho dostávaly pod stále větší tlak. Poslední kapkou pro vedení byla čtvrteční domácí porážka 1:2 od Frankfurtu ve skupině Evropské ligy. V Premier League je Arsenal po 13 kolech až na osmé pozici s propastnou ztrátou 19 bodů na vedoucí Liverpool.

„Gunners“ naposledy brali tři body 6. října, kdy doma porazili 1:0 Bournemouth. Mužstvu vůbec nepomohlo ani čtvrteční představení v Evropské lize. Frankfurt si z Emirates Stadium odvezl výhru 2:1. Byť Arsenal téměř jistě do jarní fáze postoupí, udělal si u fanoušků další černý puntík.

S mizernými výsledky klesá zájem i o samotná utkání. Proti německému soupeři byly vidět značně prořídlé sedačky. Kapacita luxusního stadionu je 60 000 diváků, na Frankfurt oficiálně přišlo 49 419.

Fanoušky znovu naštval exkapitán Granit Xhaka. Švýcarský záložník musel svléknout pásku poté, co upadl v nemilost fanoušků, když při střídání během derby s Crystal Palace na konci října (2:2) neunesl pískot a kritiku a sundal si dres, který následně zahodil.

Proti Frankfurtu dostal šanci v základní sestavě, utkání dohrál i se zdravotním problémem. Jenže příznivce Arsenalu znovu vytočil tím, když se po ztraceném utkání s úsměvem na rtech zdravil s protihráči Frankfurtu.

„Xhaka se tam klidně usmívá. V lednu ho vyhoďte! Je to hrozný hráč, musí odejít,“ napsal jeden z fanoušků na twitteru směrem ke švýcarskému reprezentantovi.

Arsenal pod novým koučem nastoupí v neděli v Norwichi.