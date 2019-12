Premier League | Vardy (zase) válcuje Anglii! Experti volají po návratu do reprezentace | iSport.cz

Čtyři roky od senzačního ligového titulu je z Leicesteru zase fenomén. Tým Brendana Rodgerse baví ofenzivním fotbalem a přeskočil giganty Premier League. Ze druhého místa se celek kolem ofenzivních es Jamese Maddisona a Jamieho Vardyho dívá na záda jen Liverpoolu, neporaženému suverénovi soutěže.

Hlavně Vardy se rozehrál do famózní formy. 32letý útočník se trefil v osmi ligových kláních v řadě, nastřílel v nich jedenáct branek. Pomalu tak začíná myslet na dorovnání, ne li překonání vlastního rekordu z titulové sezony 2015/16. Tehdy se gólově prosadil v jedenácti zápasech za sebou.

Ruce by si mohl mnout i trenér anglické reprezentace Gareth Southgate, útočník s takovou ofenzivní formou se do tandemu k Harrymu Kaneovi s vyhlídkami na letní EURO hodí. Jenže ouha... Vardy už loni v srpnu oznámil, že k šestadvaceti zápasům v anglickém dresu už neplánuje přidávat další.

Ale byla by přece škoda, aby takhle rozjetý snajpr sledoval evropský šampionát u televize na dovolené, že? Komentátoři anglických médií tak začínají pomalu rozjíždět kampaň za to, aby se Vardy do Southgateova výběru vrátil.

„Má životní formu - a to je co říct, s ohledem na to, jak za Leicester hrál v době, když v roce 2016 vyhráli titul,“ komentoval někdejší útočník Celtiku Glasgow Chris Sutton. „Sám jsem několikrát hovořil o tom, jak lituji toho, že jsem vlastním přičiněním nemohl přidat víc zápasů za Anglii. Možná si to Vardy ještě rozmyslí,“ dodal.

Nutno říct, že Sutton nekončil z vlastní vůle - po konfliktu s trenérem reprezentačního áčka Glennem Hoddlem byl přeřazen do B týmu, za něj odmítl nastoupit a dveře do mezinárodního fotbalu mu byly nadobro zabouchnuty.

„Harry Kane se v sobotu taky trefil dvakrát, Vardy a Tammy Abraham za své kluby hrají skvěle. To je dobré znamení, Kane tak nezpohodlní a bude vědět, že místo anglické útočné jedničky nebude mít zadarmo,“ dodal Sutton.

Podobným názorem přispěl i někdejší reprezentant Peter Crouch, který se stejně jako Sutton rozepsal o Vardym ve sloupku pro Daily Mail. „Nezpomalil ani o trošku, má čich na góly. V Anglii není útočník v lepší formě. Byl bych rád, kdyby si rozmyslel svůj konec v reprezentaci, a kdybych byl Garethem Southgatem, udělal bych vše proto, abych ho v létě mohl mít v nominaci,“ sdělil dvoumetrový forvard, který s fotbalem skončil letos v létě.

Crouch se také dostal k tomu, jak by Vardy zvládl zmenšenou roli v jednom týmu s Harrym Kanem. „Kane je kapitán, bude hrát vždycky. Vardy před rokem a půl skončil proto, že věděl, že by nehrál pravidelně od začátku. To je situace, se kterou jsem dobře obeznámený, na vrcholu kariéry přede mnou byli Michael Owen a Wayne Rooney. Bylo jedno, jak dobře jsem hrál za Liverpool, Portsmouth, nebo Tottenham, věděl jsem, že jedu jako náhradník. I tak jsem ale nasbíral 42 zápasů za reprezentaci a 22 gólů,“ připomíná, snad podsouvajíc Vardymu myšlenku, že by mohl být platný i jako žolík do unavené obrany.

Sám Vardy se ještě tématem případného comebacku nezaobíral. Jak se bude blížit EURO, kde si Anglie znovu zahraje i proti českému výběru, přijde ale jistě čas na rozhodování. Pokud tahounovi Leicesteru skvělá forma vydrží, byla by škoda ji na velkém turnaji nevyužít.