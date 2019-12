Premier League | Za Liverpool hrála mládež: Pochvala i po výprasku, blýskl se teenager | iSport.cz

Hvězdy Liverpoolu byly v Kataru, Reds ale zároveň hráli pohárové klání v Birminghamu. Jak to bylo možné? Nadupaný kalendář přisoudil šampionům Ligy mistrů semifinále MS klubů jen den po čtvrtfinále Carabao Cupu. Anglický suverén chtěl původně souboj s Aston Villou bojkotovat, nakonec ale došlo k rozhodnutí, že zatímco A tým poletí na MS klubů, pohárový mač odehraje rezervní tým do 23 let. Ten sice schytal výprask 0:5, někteří hráči si ale přesto vysloužili pochvaly.

Mladíci Liverpoolu, které vedl kouč Neil Critchley, začali dobře, v úvodu utkání ovládali hru. Jenže pak se soupeř z Birminghamu dostal na koně a začal dávat góly… Caoimhin Kelleher nakonec lovil míč ze sítě pětkrát.

Mladí hráči ale za svůj výkon rozhodně nedostali žádný kartáč. „O poločase (za stavu 4:0) jsme dostali zprávu od Jürgena Kloppa,“ zmínil Critchley. „Řekl hráčům, ať dál hrají tak jako doposud, ať jsou nadále stateční. Sledoval ten zápas s trenérským týmem a jsem si jistý, že byl na nás hrdý. Klub se rozhodl, že nasazení mladých hráčů je nejlepším řešením vzniklé situace. Ani jim neříkejte, že by to měla být špatná zkušenost,“ dodal.

Kouč, který vede tým Liverpoolu do 23 let, zároveň vysekl poklonu trenérskému duu soupeřů. „Dean Smith a John Terry přišli do kabiny a složili hráčům komplimenty. Na to hráči nezapomenou, chování lidí z Aston Villy bylo prvotřídní,“ řekl.

Ačkoli někteří hráči byli v anglických médiích podrobeni kritice, jiní, paradoxně ti z nejmladších, jsou i přes vysokou prohru chváleni. Líbil se výkon, který předvedl zadák Ki-Jana Hoever, nebo teprve šestnáctiletá posila z Fulhamu Harvey Elliott. „Od první minuty na hřišti se snažil dostat k míči. Vypadal jako schopný hráč,“ chválil mladého vlasáče bývalý středopolař Jamie Redknapp. „Nabíhal si zprava až na pozici desítky. Vyčníval, veškerá ofenziva šla přes něj,“ přisadil si Lee Hendrie, někdejší hráč Aston Villy.

Liverpool se tedy do semifinále Carabao Cupu nepodívá, z experimentu s mládeží ale jistojistě ví, že má v zásobě připravené zajímavé a schopné hráče.