Premier League | Liverpool na roztrhání. Dva zápasy ve dvou dnech a Klopp se zlobí: Uberte! | iSport.cz

24 hodin a dva různé zápasy na dvou různých kontinentech, takový je předvánoční program fotbalového Liverpoolu. Áčko ve středu nastoupí v Kataru do semifinále mistrovství světa klubů, zároveň ale mají Reds hrát o den dřív v Birminghamu proti Aston Ville. Nabitý program se už dlouho nelíbí Jürgenu Kloppovi, on ani jeho hráči se nemůžou rozdvojit, a tak v pohárovém zápase nastoupí mladíci.

„FIFA nám nařizuje, kdy musíme hrát mistrovství světa klubů, vedení ligy nám nařizuje, kdy musíme hrát ligu, a my posloucháme. Ale obětí tohoto problému nebudeme. Když se nenajde vhodný náhradní termín pro čtvrtfinále poháru - a 25. prosince ve tři hodiny neberu - tak hrát nebudeme,“ tvrdil Jürgen Klopp, když se dozvěděl předvánoční program Liverpoolu, tým se nakonec rozdělí.

20členná sestava s největšími hvězdami Reds odletěla v neděli do Kataru, kde je ve středu čeká semifinále MS klubů proti mexickému Monterrey, jenže v úterý mají zároveň být v Liverpoolu a hrát čtvrtfinále EFL Cupu proti Aston Ville.

Takže ve Villa Parku Kloppa ani Maného se Salahem neuvidí. Do Birminghamu se chystá kombinovaný tým pod vedením Neila Critchleyho, trenéra týmu do 23 let. Villians tak zřejmě budou mít snazší cestu do semifinále.

Vánoce nevánoce, Liverpool má jen do konce roku naplánováno pět zápasů, do toho cestování mezi Evropou a Asií. Zběsilá jízda se nezastaví ani v novém roce a první volno možná přijde až v „revoluční“ zimní přestávce Premier League v polovině února. Ta ale bude trvat jediný víkend a navíc do ni zasáhne osmifinále Champions League.

„Musíme zápasy ubírat, ne přidávat další,“ zlobí se Klopp, který v kalendáři jednoduše nemá další termíny. V den, kdy se v Kataru bude hrát finále klubového šampionátu, měl původně Liverpool hrát na West Hamu. Zápas byl odložen už v září, ale zatím ani není jasné na kdy. Přitom MS klubů v Dauhá provází organizační problémy. Liverpool měl hrát semifinále na zbrusu novém stadionu chystanému pro mistrovství světa, jenže Katařané ho nestihli připravit, všechny zápasy se tak odehrají na Chalífově mezinárodním stadionu, který letos už hostil třeba MS v atletice.

Podle ostrovních médií se navíc TOP anglické kluby shodují na novém formátu Ligy mistrů, který má obsahovat víc zápasů. „Četl jsem o tom článek a nejsem fanouškem těch plánů, je to absolutní hovadina,“ odsoudil plány Jürgen Klopp.