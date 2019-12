Premier League | Děsivé následky střetu. Máš hlavu z betonu, vzkázal parťákovi bek Cardiffu | iSport.cz

Čtyři zápasy čekali nejen na výhru, ale i na vstřelený gól. Fotbalisté Cardiffu byli odhodlaní na hřišti Sheffieldu Wednesday nelichotivou sérii ukončit.

Pro zisk tří bodů začali dělat vše hned od začátku střetnutí a již v 8. minutě vedli po trefách Roberta-Nesty Glatzela a Juniora Hoiletta 2:0. Domácí sice v 18. minutě korigovali, ale z výhry 2:1 se nakonec radoval Cardiff.

Utkání však nabídlo i nepříjemnou srážku hráčů Cardiffu. Krátce po půl hodině hry se hlavami střetli autor druhé branky hostů Hoilett a Joe Bennet. První jmenovaný utkání zvládl dohrát, ale 29letý obránce ne.

Pro Benneta, který se „proslavil“, když před dvěma lety ostrým skluzem poranil vazy v kotníku Leroye Saného z Manchesteru City, skončila srážka hlav hodně nepříjemně.

Následky zveřejnil po utkání na svém twitterovém profilu. Na fotografii ukázal „bouli“, která mu prakticky zakryla levé oko. „Juniore Hoilette, tvoje hlava je vyrobená z betonu,“ narážel na tvrdost spoluhráčovi lebky, ale přidal i pozitivní informaci pro fanoušky. „Vše dopadlo dobře, nemám nic zlomené. Navíc chlapci přidali skvělý výsledek,“ reagoval na výhru 2:1.

@jrhoilett23 your head is made of concrete 😂😅 all good though no fracture. Great result from the boys 👊🏻🙌🏼⚽️ @cardiffcityfc pic.twitter.com/Kw8U3Y9Dgi