Premier League | Vydra volá SOS. V Burnley nehraje, ale klub dal košem Slavii i cizině | iSport.cz

Chtěl by řádit. Jako správná šelma lovit kořist. Jenže řeka zvaná Premier League je pro Matěje Vydru příliš zakalená. Alespoň v barvách Burnley. Za rok a půl se rodák z Chotěboře neprobil do základní sestavy. Tuze rád by změnil dres. Anglický celek však zatím jeho přání nevyslyšel. V placené části článku najdete informaci o tom, jaké kluby z ciziny i Česka Burnley odmítlo, i to, kdo se o služby českého útočníka zajímá aktuálně.