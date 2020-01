Premier League | Stamilionová smlouva. Chelsea si pojistila beka, kterého piplá od 6 let | iSport.cz

Tammy Abraham (vpravo) slaví vítězný gól do sítě Arsenalu. Jeho trefa přišla v 87. minutě. • Reuters

Do Chelsea by mohl zamířit i další norský talent, levý bek Josef Baccay • Twitter

Reece James podepsal na Chelsea smlouvu na pět let • Reuters

Když jako malý kluk přišel do akademie Chelsea, snil Reece James o tom, jak jednou nastoupí za A-tým v Lize mistrů. Splnilo se mu to ještě před dvacátými narozeninami. Na Stamford Bridge ho teď poctili novou pětiletou smlouvu, která mu má zajistit až 25 milionů liber (skoro 750 milionů korun).

Teenagerem není teprve pár týdnů, ale už teď může sloužit jako vzor klubové věrnosti. Ve fotbalovém životopise Reeceho Jamese je kromě jednoho hostování od šesti let napsáno velkým modrým písmem jenom „Chelsea FC.“ A vypadá to, že se do poloviny další dekády nic nezmění.

„Vždycky byl můj sen hrát každý týden za Chelsea a podepsáním nové smlouvy ten sen pokračuje. Že tady budu dalších pět let je důležité nejen pro mě, ale i pro mojí rodinu,“ prohlásil Reece James po podpisu nové smlouvy s Chelsea.

A „Blues“ rozhodně nešetřili. Jen jako základní plat bude brát čerstvě 20letý obránce 80 tisíc liber týdně. S bonusy to může být až sto tisíc a Daily Mail spočítal, že bude jedním z nejlépe placených mladých obránců na světě. Za pět let trvání smlouvy má inkasovat 25 milionů liber, v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun.

„I když zmeškal začátek sezony, bylo všem jasné, jak hladce Reece zapadl do prvního týmu. Ke startu mu pomohlo i hostování ve Wiganu, teď na něm můžeme hodně let stavět,“ těší ředitelku klubu Marinu Granovskou. Obránce nastoupil zatím k osmnácti zápasům, trefil se hned při premiéře proti Grimsby v poháru a na kontě už má i první gól v Lize mistrů, když srovnával přestřelku 4:4 s Ajaxem.

James jde ve stopách dalších mladíků, na kterých londýnský klub víc a víc staví. Chelsea už si pojistila čtveřici Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori a Billy Gilmour. Jedná se o kontraktu pro Tammyho Abrahama.

Na Stamford Bridge tak dorůstá extrémně silná nová generace. „Jo, v prvním týmu nás je dost, co jsme prošli akademií současně. Ukazuje to, jak nás skvěle připravuje pro první tým,“ těší Reeceho Jamese, který má jasnou budoucnost nejmíň do poloviny další dekády.