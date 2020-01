Premier League | Ostrá kritika United: Nejhorší tým za 30 let! Vydrží Solskjaer do konce sezony? | iSport.cz

Fotbalisty Manchesteru United po středeční překvapivé domácí ligové porážce 0:2 s Burnley vypískali fanoušci a trenér Ole Gunnar Solskjaer čelí tvrdé kritice. Podle některých expertů nevydrží na lavičce do konce sezony, protože vede nejhorší tým United za posledních třicet let.

Manchester United má na kontě rekordních dvacet mistrovských titulů, ale poslední získal v roce 2013 a po odchodu slavného trenéra Alexe Fergusona je v úpadku. Podle fanoušků jsou na vině především majitelé, američtí obchodníci Joel a Avram Glazerovi, a šéf klubu Ed Woodward, kteří byli při zápase terčem urážlivých pokřiků.

Odborníci a komentátoři si ale nebrali servítky ani se Solskjaerem, který se United ujal předloni v prosinci. „Myslím, že nevydrží do konce sezony. Vím, že lidé říkají, že by měl dostat víc času, ale tohle je Manchester United, velkoklub,“ prohlásil v pořadu Match of the Day bývalý obránce Arsenalu Martin Keown.

Norského kouče a bývalého spoluhráče se zastal bývalý obránce United Phil Neville. „Myslím, že by to s ním měli vydržet. Má úzký kádr a nezkušené hráče, které navíc táhnou dolů velká očekávání. Aby zachránili probíhající sezonu, potřebují teď v zimě přivést dva hráče,“ prohlásil.

Nad trápením manchesterského celku se pozastavil i někdejší útočník Tottenhamu nebo Liverpoolu Peter Crouch. „Nevím, co si o hráčích United myslet. Většina hráčů, které za posledních pět let přivedli, jako by se postupně zhoršovala. Mají nejhorší tým za posledních třicet let,“ prohlásil.