Premier League | Poplach v Manchesteru, United jsou bez útočníka. Keane zpražil náhradu | iSport.cz

Roberto Firmino slaví branku Liverpoolu do sítě Manchesteru United • Reuters

Radost fotbalistů Liverpoolu po brance do sítě Manchesteru United • Reuters

Na uplynulý víkend nebudou fanoušci Manchesteru United vzpomínat v dobrém. Srdnatý výkon především v druhé půli nestačil proti suverénnímu Liverpoolu ani na bod (0:2), na povrch navíc vyšla zpráva, že tým z Old Trafford přišel na dlouho o nejlepšího střelce Marcuse Rashforda. Zatímco kouč Ole-Gunnar Solskjaer plánuje hledat pomoc na trhu, dosavadní náhrada Anthony Martial schytává za svůj výkon v klíčovém zápase kritiku.

Nejhorší obavy fanoušků se naplnily už před zápasem. Marcus Rashford, který odstoupil ze středečního pohárového klání proti Wolverhamptonu (1:0), nebyl připravený do hry. Optimisté doufali, že jde jen o preventivní opatření, aby si zranění nezhoršil, situace je však vážnější - stresová zlomenina v oblasti zad vyřadí anglického kanonýra na dva až tři měsíce.

„Taková situace si obvykle vyžádá aspoň šest týdnů, pak je ještě potřeba rehabilitace. Je to velmi nešťastná situace,“ bědoval po prohře 0:2 s Liverpoolem kouč Ole-Gunnar Solskjaer. Stále teprve 22letý Rashford je se 14 góly třetím nejlepším střelcem celé Premier League a jedním z mála světlých bodů sezony United, kteří se zuby nehty drží pátého místa, posledního, které zaručuje podzim v pohárové Evropě.

Pro „rudé ďábly“ navíc zdaleka nejde o první zdravotní patálie v téhle sezoně. „Potkalo nás mnoho zranění velkých hráčů. Marcus, Anthony Martial, Paul Pogba, Scott McTominay,“ vyjmenovával Solskjaer. Jak se vyrovná se ztrátou kanonýra číslo jedna? „Možná se budeme muset podívat po nějakém krátkodobém řešení, které by nám pomohlo do léta. Rozhlížíme se po několika hráčích, když se najde ten správný, kterého můžeme koupit, nebo přivést na hostování, je to jedna z možností,“ vysvětlil.

V klíčovém klání proti Liverpoolu se na hrotu místo Rashforda objevil Anthony Martial, s osmi ligovými trefami druhý nejlepší střelec klubu. Francouz, který na začátku sezony vinou zranění kolene také vynechal dva měsíce, se dostal i do velké šance za stavu 0:1, místo vyrovnání ale napálil míč mimo branku Alissona.

Bývalý kapitán „rudých ďáblů“ Roy Keane byl ve svém hodnocení ve studiu Sky Sports opět nekompromisní. „Tahle šance podle mě perfektně shrnuje Martialovu kariéru v klubu. V takové situaci musí trefit branku! Přesně proto tenhle kluk prostě není dost dobrý pro Manchester United,“ nenechal někdejší ostrý středopolař na Francouzovi nit suchou. „Když jste útočník, co hraje za Manchester United, tyhle šance musíte proměňovat. Takové příležitosti prostě nesmíte zahazovat,“ přidal se Martialův krajan a další ex-kapitán týmu Patrice Evra.

24letý Martial se každopádně ostrou kritikou nesmí nechat srazit. Pokud Solskjaer a spol. nenajdou na trhu jiného kanonýra, bude právě on útočnou volbou číslo jedna po zbytek sezony. A jeho tým nečeká vůbec lehká šichta - zatímco první Liverpool jim po triumfu ve vzájemném zápase utekl už na rozdíl třiceti bodů, pronásledovatelé v boji o páté místo zaručující Evropskou ligu jsou čím dál blíž. Wolves už chybí jen lepší skóre, o pouhý bodík za nimi číhá překvapení ze Sheffieldu United a jen na tříbodový dostřel má svůj bývalý celek José Mourinho s Tottenhamem.