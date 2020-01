Premier League | Kouč West Hamu Moyes se těší na Součka. V čem vidí jeho přednosti? | iSport.cz

Jak sám přiznal, byly to hodně divoké dny. Tomáš Souček po úterní cestě do Londýna prošel zdravotní prohlídkou, následně ve středu podepsal smlouvu s West Hamem, aby poté absolvoval focení pro média, návštěvu Olympijského stadionu, kde hrají „kladiváři“ své domácí zápasy, a dokonce stihl i trénink s hráči, kteří jsou aktuálně na marodce a neúčastnili se večerního střetnutí s Liverpoolem.

Právě před utkáním s lídrem Premier League si Souček poprvé přímo na stadionu mohl vyslechnout tradiční hymnu příznivců West Hamu: I'm Forever Blowing Bubbles. Dokonce prvně předstoupil před fanoušky, kteří ho přijali potleskem. „Vyšel jsem zamávat lidem, nic náročného. V klubu mi říkali už dopředu, že by se něco takového mělo udělat, neměl jsem s tím problém. Beru to jako příjemnou věc a snad mě fanoušci dobře vzali,“ doufá dnes již bývalý tahoun Slavie, který následně přihlížel porážce Hammers 0:2.

„Udělali jsme v zápase řadu dobrých věcí, byli jsme dobře takticky organizovaní, ale samozřejmě ve finále k tomu musíte přidat góly. Jednu nebo dvě šance jsme si určitě vytvořili. Jsem trochu zklamaný z toho, jaké góly jsme inkasovali, tedy z penalty a z rychlého protiútoku po našem rohu. Ale podívám-li se na celkový výkon, s výkony hráčů určitě zklamaný nejsem. Myslím si, že vše dělali dobře,“ zhodnotil duel s Liverpoolem trenér West Hamu David Moyes.

Welcoming our new No2️⃣8️⃣ to London Stadium... ⚒ pic.twitter.com/xXIHlYl0eb