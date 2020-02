Liverpool - Shrewsbury. Hvězdy utekly, školku i s Čechem motivoval Milner | iSport.cz

Miami, Maledivy, Dubai a další. Hvězdy Liverpoolu se rozjely na dovolené do nejrůznějších koutů světa. Ne však James Milner - ten zůstal, aby motivoval mladíky, kteří Van Dijka, Salaha a spol. zastoupili v FA Cupu proti Shrewsbury. Historicky nejmladší tým, který do nejstarší klubové soutěže kdy nastoupil, zvítězil, možná i s pomocí proslovu zkušeného anglického záložníka, 1:0 a Reds si tak díky své „školce“ zahrají osmifinále proti Chelsea.

Hvězdy Liverpoolu využily krátké zimní přestávky a vydaly se na, trenérem Jürgenem Kloppem, slíbenou dovolenou. A to i přesto, že měli Reds na programu opakovaný duel FA Cupu proti Shrewsbury. Do něj, jak dříve avizoval německý kouč, nastoupili mladíci. Byl u toho i český brankář Vítězslav Jaroš, který jako dvojka kryl z lavičky náhradníků záda Caoimhinu Kelleherovi.

Jediný James Milner se rozhodl volný čas trávit jinak než zbytek hvězdného A-týmu. Zkušený 34letý záložník zůstal v Liverpoolu a sehrál klíčovou roli v zákulisních přípravách na duel proti třetiligovému soupeři. Rozhodl se „mladé pušky“ podpořit, trénoval s nimi a v šatně k nim pronesl dokonce motivační řeč.

O to více si pak přímo na Anfieldu užíval, když kádr, jehož věkový průměr byl 19 let a 102 dní, vybojoval výhru 1:0 a s ní spojený postup do osmifinále.

„Je to naprostý profesionál. Trénoval s námi a zeptal se mě, jestli by mohl přijít do kabiny. Dával hráčům před zápasem i o poločase cenné rady, nevím, jestli mu dokážu dostatečně poděkovat,“ uvedl trenér Neil Critchley, který vedl Reds do pohárového duelu jako hlavní kouč namísto Kloppa, směrem k Milnerovi.

Klopp, ačkoliv duelu nebyl přítomen, na tým nezapomněl. „Přišla mi od něj zpráva v poločase i po utkání. Před zápasem napsal, že v další fázi proti Chelsea mohou jeden, dva hráči dostat příležitost, když předvedou dobrý výkon proti Shrewsbury,“ prozradil Critchley.

Vítězný výkon mladíků nenechal chladnými ani hráče A-týmu. „Dobrá práce,“ napsal z dovolené k fotografii zaskakujících trenérů na svém Twitteru stoper Virgil van Dijk a přidal i emotikonu potlesku a úsměvu. Nadšený byl i brankář Adrián: „My jsme Liverpool a dokazujeme to i v FA Cupu,“ napsal, připojil zároveň fotografii radujícího se realizačního týmu Reds s popiskem: „Historická noc“.

„Gratuluji mladým mužům v červeném ke skvělé poslední noci,“ reagovala liverpoolská legenda a současný kouč skotských Rangers Steven Gerrard. Nechyběla samozřejmě ani reakce Milnera: „Vynikající výkon chlapců, Critche a jeho spolupracovníků, a také skvělá podpora fanoušků.“