Premier League | Předčili i Liverpool! Tým z ostrova v první sezoně jen vítězí: Už volal Klopp? | iSport.cz

25 zápasů, 24 vítězství. Jen ta jedna jediná remíza z října s Manchesterem United „kazí“ Liverpoolu jinak naprosto dokonalou sezonu. I tenhle neuvěřitelný výkon byl v Anglii překonán. Většího suveréna než „reds“ ale nehledejte nikde vysoko - Jersey Bulls hrají Combined Counties League Division One, tedy devátou nejvyšší soutěž anglického fotbalu. A co víc, klub založený teprve v srpnu roku 2018 prožívá svoji vůbec první sezonu.

I přes propastný rozdíl v úrovních soutěží, které oba celky hrají, se neporažení Bulls často střetávají s narážkami na slavnější kolegy. „Už vám volal Jürgen Klopp a ptal se na rady po všech úspěších, které letos máte?“ zeptal se jeden z VIP hostů trenéra Garyho Freemana před posledním zápasem za smíchu všech zúčastněných.

Bylo to klání proti Chessington & Hook United, v němž nastavená tradice pokračovala. Zase výhra! „Musím pochválit kluky. Vyhráli jsme 6:0, ale nemyslím si, že to byl náš nejlepší výkon,“ sdělil Freeman po triumfu, který jeho svěřence dostal do 21bodového náskoku v čele tabulky s rozdílem skóre +80.

Bulls jsou obecně zvláštním úkazem. Výběr z Jersey, největšího z Normanských ostrovů, hrál jen několik menších turnajů proti Grónsku, Menorce či Falklandským ostrovům. Když v roce 2018 nevyšla snaha vstoupit do UEFA, rozhodli se v Jersey napodobit kolegy z ostrova Guernsey a vstoupit do anglického fotbalového systému. Právě pro tyto účely vznikl oficiálně klub Jersey Bulls. V něm nastupují na dvojitou registraci ti nejlepší hráči z ostrovní soutěže. Když nenastoupí za Bulls, mohou si kopnout aspoň v domácí lize.

„Většina našich hráčů nastupovala jen v naší lokální lize a chtěli nějakou novou výzvu,“ okomentoval vstup do anglického fotbalového systému předseda klubu Russell Le Feuvre pro Daily Mail. „Doufali jsme, že se nám bude dařit, ale nečekal jsem, že až tak moc,“ dodal.

To, že Bulls jsou z ostrova vzdáleného zhruba 136 kilometrů od jižního pobřeží Anglie s sebou přináší různé výzvy. Když tým z Jersey cestoval ke šlágru soutěže na hřiště druhého Farnhamu, kvůli dvouhodinovému zpoždění letu a následné dopravní zácpě přijel přesně tři minuty před výkopem. Hráči se převlékli ještě v autobuse, vletěli rovnou na hřiště... a vyhráli 2:0.

Cestovní problémy fungují na obě strany, samozřejmě. Tým AFC Hayes kvůli silné mlze dvakrát odkládal přistání na ostrově Jersey, výkop musel být posunutý o tří hodiny. Bulls jim pak navíc nadělili debakl 7:2.

„Tohle šílené cestování překvapivě pomáhá. Náš tým je úplně nově poskládaná skupina lidí, a díky času stráveném společně na cestách se zblížili,“ řekl Le Feuvre.

Jersey Bulls si famózně rozjetou sezonou nenechávají zviklat a soustředí se vždy jen na další zápas. V hlavě klubového šéfa ale leží jasný plán. „Naše laťka je Guernsey, chceme být nad nimi,“ sdělil Le Feuvre. Rivalové z menšího Normanského ostrova vstoupili do ligového systému v sezoně 2011/12 a po dvou postupech momentálně působí v jihovýchodní divizi Isthmian League, sedmé nejvyšší soutěže.

„Nejkrásnější je, že jsme součástí systému, na jehož vrcholu je Premier League. Nikdo vám v postupu nebrání, můžete jen snít,“ dodal Le Feuvre na závěr.