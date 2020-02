Liverpool - Shrewsbury: „Školka“ lídra ligy vybojovala postup | iSport.cz

Největší hvězdy byste v jejich sestavě hledali marně. Liverpool nastoupil do „odvetného“ utkání čtvrtého kola FA Cupu proti třetiligovému Shrewsbury s nejmladším týmem, který kdy tuto soutěž hrál. Věkový průměr základní jedenáctky činil 19 let a 102 dní. Na lavičku usedl místo kouče Jürgena Kloppa trenér liverpoolské U23 Neil Critchley a s mladíky vybojoval díky výhře 1:0 postup do osmifinále.

V Liverpoolu to avizovali dopředu. Poté, co Reds nezvládli postoupit do osmifinále FA Cupu na první pokus, když remizovali na hřišti třetiligového Shrewsbury 2:2, a bylo jasné, že si týmy střihnou odvetu, vyhlásil trenér Jürgen Klopp, že on, ani hvězdy A-týmu při ní přítomní nebudou. „Máme dovolenou,“ uvedl.

Druhý, odvetný zápas čtvrtého kola nejstarší klubové soutěže proto odehráli mladíci vedení trenérem liverpoolské U23 Neilem Critchleym. Ten poslal do zápasu historicky nejmladší liverpoolskou základní jedenáctku, jejíž průměrný věk byl 19 let a 102 dní*. Nejmladším hráčem byl teprve šestnáctiletý Harvey Elliott, nejstarší pak dvaadvacetiletý Pedro Chirivella. V historii nikdy mladší tým FA Cup nehrál.

Na rozdíl od zápasu Carabao Cupu proti Aston Ville, který liverpoolská „školka“ prohrála v prosinci 0:5, když klubové hvězdy odjely na mistrovství světa klubů, tentokrát mladíci uspěli. Shrewsbury porazili 1:0 a vybojovali na Anfieldu postup do osmifinále. Měli i notnou dávku štěstí.

V 59. minutě se totiž třetiligový celek radoval z gólu, když dostal míč do liverpoolské sítě Shaun Whalley. Nakonec se ale ukázalo, že stál v těsném ofsajdu, a tak branka po zásahu VAR neplatila.

Rozhodující moment utkání tak přišel v 75. minutě, kdy Neco Williams vyslal z poloviny hřiště centr směrem k brance soupeře a Ro-Shaun Williams „ukázkově“ přehodil hlavou vlastního gólmana a míč skončil v shrewsburské brance.

„Bylo to prostě neuvěřitelné. Byla to noc, kterou si budeme pamatovat celý život," uvedl po zápase obránce Liverpoolu Neco Williams. „Jak zápas začal, naše mysl se koncentrovala jen na něj. Myslím, že na nás všichni můžou být hrdí. Doufám, že jako mladí hráči budeme dostávat šance znovu," podotkl Williams.

Liverpool díky výhře mladíků drží na Anfieldu sérii 40 zápasů bez prohry (35 výher, 5 remíz). Z lavičky vítězství 1:0 sledoval i český osmnáctiletý brankář Vítězslav Jaroš. V osmifinále nejstarší klubové soutěže čeká Reds souboj s Chelsea.

Nejmladší týmy v FA Cupu*

Liverpool – Shrewsbury 1:0 (únor 2020) - věkový průměr 18,9

Branka: 75. vlastní (Williams)

Sestava Liverpoolu: Caoimhin Kelleher (21) - Neco Williams (18), Ki-Jana Hoever (18), Sepp van den Berg (18), Adam Lewis (20), Pedro Chirivella (22), Leighton Clarkson (18), Jake Cain (18) - Harvey Elliott (16), Curtis Jones (19), Liam Millar (20).

Liverpool při remíze 0:0 s Plymouthem Argyle (leden 2017) – věkový průměr 21,3

Sestava Liverpoolu: Loris Karius (23) - Trent Alexander-Arnold (18), Joe Gomez (19), Lucas Leiva (29), Alberto Moreno (24); Kevin Stewart (23), Emre Can (22), Ovie Ejaria (19); Sheyi Ojo (19), Divock Origi (21), Ben Woodburn (17)

Manchester United při remíze 0:0 s Exeterem City 0:0 (leden 2005) – věkový průměr 21,7

Sestava Manchesteru United: Tim Howard (25) - Jonathan Spector (18), Gerard Pique (17), Wes Brown (25), Kieran Richardson (20), Phil Neville (27), Eric Djemba-Djemba (23), David Jones (20), Liam Miller (23), Chris Eagles (19), David Bellion (22)

Chelsea při výhře 2:1 nad Liverpoolem (září 1966) – věkový průměr 21,9

Sestava Chelsea: Peter Bonetti (24) - Ron Harris (21), Marvin Hinton (25), Eddie McCreadie (26), John Boyle (19), Terry Venables (23), John Hollins (19), George Graham (21), Barry Bridges (24), Peter Osgood (18), Bobby Tambling (24)

Liverpool při výhře 1:0 na hřišti Plymouthu Argyle (leden 2017) – věkový průměr 22,3

Sestava Liverpoolu: Loris Karius (23) - Trent Alexander-Arnold (18), Joe Gomez (19), Lucas Leiva (30), Alberto Moreno (24), Kevin Stewart (23), Philippe Coutinho (24), Ovie Ejaria (19), Daniel Sturridge (27), Divock Origi (21), Ben Woodburn (17)

Liverpool při remíze 2:2 na hřišti Exeteru City (leden 2016) – věkový průměr 22,4

Sestava Liverpoolu: Adam Bogdan (28) - Connor Randall (20), Tiago Illori (22), Jose Enrique (29), Brad Smith (21), Kevin Stewart (22), Cameron Brannagan (19), Joao Teixeira (22), Jerome Sinclair (19), Christian Benteke (25), Ryan Kent (19)

*ve vrchní části článku je průměrný věk liverpoolských hráčů spočítán přesně na dny (19 let a 102 dní). V souhrnu nejmladších týmů FA Cupu je u mužstev počítáno pouze s aktuálním věkem hráčů (tedy např. 18 let), proto zde vychází u Liverpoolu proti Shrewsbury 18,9.