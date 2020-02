Premier League | Zlom v Anglii? United chtějí na Old Trafford sektory na stání | iSport.cz

Wolves sektory bez sedaček už znají, příště by se před nimi mohli rozcvičovat i v Manchesteru • Reuters

Jako jeden z důsledků tragédie na Hillsborough byly všechny stadion v nejvyšších dvou anglických soutěží povinně k sezení, jenže to se pomalu mění. Podle nových regulí mohou kluby na své stadiony instalovat sklopné sedačky umožňující fanouškům stát. Jako jedni z prvních toho chtějí využít „Rudí Ďáblové“.

Zatím jde o 1500 míst v severovýchodním cípu Old Trafford. Ne že by sedačky úplně zmizely, ale současná pevná sedadla by nahradily sklopné konstrukce, které umožňují fanouškům mnohem pohodlněji stát. Jde o část stadionu, kde fanoušci na místech k sezení dlouhodobě stojí tak jako tak.

Podle Daily Mailu podal klub žádost na manchesterskou komisi, která zajišťuje spojení mezi soukromými subjekty a bezpečnostními složkami, třeba policií, hasiči nebo záchranáři. Bez jejího kladného stanoviska žádná změna není možná.

United podle serveru věří, že umožnění stání „zvýší bezpečnost návštěvníků,“ v sektorech, kde aktivnější fanoušci stejně celý zápas v klidu nezůstanou.

Kompletně k sezení byly všechny stadiony ve dvou nejvyšších anglických soutěžích od roku 1994 jako důsledek tzv. Tailorovy zprávy, která následovala pro tragédii na stadionu Hillsborough o pět let dříve.

V novém manuálu ale provozovatelé stadionů dostali možnost instalovat sklopné sedačky se zábradlím, které umožňují stát, ale zároveň minimalizují možnost zranění. Konstrukce, která je ve nesklopeném stavu široká třeba i pouhých pět centimetrů na šířku, už je k vidění třeba na novém stadionu Tottenhamu nebo ve Wolverhamptonu. Sklopné sedačky si nemohou vynachválit v tradičně divokém Celtic Parku, podobné řešení využívají i v Dortmundu.

Pokud vše půjde v Manchesteru hladce, mohli by fanoušci na severovýchodě Old Trafford stát v nově upravených sektorech ještě v této sezoně. Větší prostor se fandům může hodit, protože na Rudé Ďábly se nedá příliš koukat v klidu. Po 25 kolech Premier League jsou až osmí a mají ani ne polovinu bodů co vedoucí Liverpool.