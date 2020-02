Premier League | Postradatelný Giroud pomohl Chelsea, tu naštvalo dupnutí bez trestu | iSport.cz

Oba týmy před utkáním dělil pouhý bod. Čtvrtá Chelsea chtěla v domácím prostředí uhájit nejtěsnější bodový náskok před dotahujícím Tottenhamem a tím pádem i místo zaručují vstupenku do Ligy mistrů. Oba týmy do zápasu vstupovaly v naprosto diametrálním rozpoložení, zatímco Tottenham vyhrál poslední tři ligové duely, Chelsea jeden jediný z posledních pěti zápasů. V pondělí navíc utrpěla domácí porážku 0:2 od Manchesteru United.

Domácí kouč a legenda klubu Frank Lampard se proto rozhodl zamíchat sestavou a ukázal od začátku na duo Ross Barkley – Olivier Giroud. Především sázka na třiatřicetiletého mistra světa byla překvapivá, protože Giroud v základní sestavě Chelsea naskočil naposledy před třemi měsíci a v lednu byl už jednou nohou pryč z klubu. Londýňanům se však nepodařilo sehnat za Girouda náhradu, proto se jeho odchod do italského Interu, respektive Lazia nekonal.

A bylo to právě duo Barkley – Giroud, které po čtvrthodině hry rozjásalo stadion Stamford Bridge. Nejprve Girouda v obrovské šanci vychytal gólman Hugo Lloris, dorážející Barkley pak trefil tyč, míč se ale šťastnou náhodou odrazil zpátky ke Giroudovi, který střelou k tyči dal Chelsea vedení.

Branku pak ještě přezkoumával VAR pro potenciální ofsajd, ale nakonec byla uznána. Francouzovi přitom video upřelo pro těsné postavení mimo hru radost ze vstřeleného gólu už při pondělním utkání proti United.

„Měl jsem štěstí, že se míč odrazil zpátky ke mně potom, co Ross trefil tyč. Jsem rád, že jsme vyhráli. Byly to už tři měsíce od chvíle, co jsem hrál od začátku, takže to byl speciální den jak pro mě, tak pro zbytek týmu,“ komentoval výhru po závěrečném hvizdu Giroud.

To je na zlomení nohy, durdil se Lampard

I díky nevýraznému výkonu hostí šli domácí do dvoubrankového vedení po změně stran a opět v tom měl prsty Barkley, který nastoupil teprve ke svému 11. ligovému zápasu v této sezoně a v lednu se spekulovalo o tom, že by mohl posílit West Ham. Anglický reprezentant naservíroval v 48. minutě přihrávku nabíhajícímu Marcosi Alonsovi, který křižnou dělovkou napříč pokutovým územím zvýšil na 2:0 pro Chelsea.

O chvíli později pak přišel nejkontroverznější okamžik utkání, když záložník Tottenhamu Giovani Lo Celso v souboji přidupl holeň domácímu kapitánovi Cesaru Azpilicuetovi.

Rozhodčí Michael Oliver nakonec po konzultaci s VAR rozhodl, že Lo Celso vyvázne z celého incidentu bez karty. „Byl jsem překvapený, že to nebyla červená, ale dokonce ani žlutá karta. Samozřejmě, že všichni dělají chyby, ale když máte k dispozici tolik opakovaných záběrů, mělo by to být přeci jen jednodušší,“ komentoval celou situaci Španěl ve službách Chelsea.

„Nesnáším volat po červených kartách, ale to je zákrok na zlomení nohy. Nehodnotím rozhodčího na místě, ale VAR je tu od toho, aby celou situaci vyjasnil a zatím to tak nefunguje,“ soptil po utkání kouč Frank Lampard.

Novináři z BT Sport pak okamžitě poté kontaktovali centrálu VAR v londýnském Stockley Park, která jim potvrdila, že rozhodnutí bylo chybné a Lo Celso měl být skutečně vyloučen.

Oba týmy tak nakonec utkání dohrávaly v plném počtu. Osm minut před koncem ještě trefil břevno z přímého kopu parádní střelou opět Alonso, ale byl to Tottenham, kdo v 89. minutě snížil, když si centr hostujícího Lamely srazil nešťastně do sítě domácí stoper Antonio Rüdiger.

Utkání za stavu 2:1 skončilo a Chelsea si tak prozatím udržela čtvrté místo zajišťující vstupenku do Ligy mistrů a zvýšila svůj náskok na Tottenham na čtyři body.

I přes porážku však své hráče pochválil boss Tottenhamu José Mourinho. „Jsem na hráče velice pyšný. Dali do toho všechno. Nemáme zdravého útočníka. Naši útoční hráči prostě nejsou hroťáci a hrajeme s vysokou mírou únavy, je to pro nás velice, velice těžké. Neměli jsme taktické problémy, kompletně jsme kontrolovali hřiště, ale srazily nás individuální chyby,“ komentoval utkání Portugalec. Tottenhamu totiž nejenže na delší dobu vypadl hvězdný Harry Kane, ale kvůli zlomenině ruky přišel také o korejského útočníka Heung-min Sona.