Premier League | Vydra o fungování během přerušené Premier League: Mám strach o dcerku | iSport.cz

Snaží se zvládat mimořádnou situaci. Matěj Vydra se svými spoluhráči stále jezdí do tréninkového areálu v Burnley, při omezeném režimu se snaží udržovat ve formě profesionálního sportovce. Český útočník zároveň čeká, jak se situace v nejslavnější lize světa vzhledem k šíření nákazy koronavirem vyvine. Začne se v Premier League za čtrnáct dnů znovu hrát? Nebo dostane titul předčasně Liverpool? „Pokud se soutěž nedohraje, bude to tady děsný humbuk,“ přiznává 27letý útočník v rozhovoru pro iSport Premium.

Fotbal v Premier League se zatím zastavil do 3. dubna. Na rozdíl od Česka ale kluby zatím stále mohou trénovat pohromadě. „Všichni se bojíme, že něco chytneme. Ale být jenom doma a nic nedělat je takové zvláštní,“ říká Vydra. V těžké době se snaží vyhnout nákaze i kvůli tříměsíční dcerce Vanese, o kterou se na severu Anglie s přítelkyní stará.

Dá se v Burnley fungovat alespoň trošku normálně?

„V pondělí a v úterý jsme měli trénink, poprvé nám u hlavní brány kontrolovali teplotu, zjišťovali, jestli nemáme kašel a podobně. Mám pocit, že v týmu každý prošel. Co se týká Burnley, tak zatím nikoho nemocného koronavirem nemáme.“

Hrozí to, že vám podobně jako v jiných klubech po celé Evropě zruší tréninky a začnete se chystat individuálně?

„Zrušené tréninky nemáme. Ale protože se nehrají zápasy, netrénujeme každý den, máme víc volna. Uvidíme, s čím přijde vláda, ta bude mít poslední slovo, jestli a jak dlouho v takovém režimu pojedeme dál. Nějak extra nekontroluju zprávy o tom, co se děje v Anglii. Spíš koukám, jak vypadá situace v Česku.“

Právě tady se opatření hodně zpřísnila. Dojde k tomu v Anglii taky?

„Já s rodinou, tedy s přítelkyní a mimčem, chodíme v podstatě jenom nakoupit, maximálně jednou denně se tak na hodinku projít. Moc lidí venku nepotkáváme, bydlíme v klidnější čtvrti. Chceme být všichni zdraví, proto se objevujeme minimálně na veřejnosti, nechodíme do obchoďáků ani do restaurací, kde mají pořád ještě otevřeno. Chceme se tomu co nejvíc vyhnout. Uvidíme, jestli dojde k něčemu velkému a rozhodne se, že musíme úplně zůstat doma. Čekáme, jsme od klubu informovaní, pokud vláda něco zakáže.“

S tím, jak všude přibývá nakažených a situace se zhoršuje, chce se vůbec člověku na trénink?

„Mám to asi padesát na padesát. Všichni se bojíme, že něco chytneme a pak to rozneseme po klubu. Ale být jenom doma a nic nedělat je takové zvláštní. Uvidíme, jak vše bude pokračovat. Ve čtvrtek má mít Premier League obrovské setkání ohledně celé soutěže, tam se uvidí, s jakými návrhy kluby přijdou. Jestli se liga dohraje, nebo odloží na neurčito.“ Je těžké zůstat nastavený hlavou na fotbal a udržovat se ve formě? „My jsme profesionálové a musíme být připraveni na každou situaci. Liga je odložená do 3. dubna, to jsou necelé dva týdny. Pokud bychom celou dobu nic nedělali, pojedeme na Crystal Palace bez fyzičky a vypadalo by to všelijak. Musíme se podřídit tomu, co se rozhodne ve čtvrtek a co udělá v následujících dnech vláda.“