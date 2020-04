Peter Bonetti (†78): odešla legenda Chelsea, Čech krásně vzpomíná | iSport.cz

Peter Bonetti zemřel ve věku osmasedmdesáti let • Profimedia.cz

Peter Bonetti zemřel ve věku osmasedmdesáti let • Profimedia.cz

Osobnost na hřišti i mimo něj. Tohle si vybaví Petr Čech, když přijde řeč na Petera Bonettiho. Legendární brankář Chelsea a náhradník anglických mistrů světa 1966 zemřel po dlouhé nemoci v neděli ve věku 78 let. „Byl to velký hráč a skutečný gentleman s obrovským charismatem,“ vzpomíná Čech na webu Chelsea. V roce 2014 překonal Bonettiho klubový rekord v počtu čistých kont.

„Peter byl absolutní legendou na hřišti i mimo něj – a takového si ho budeme pamatovat. Když jsem přišel do Chelsea a měl čest se s ním poprvé potkat, připadalo mi, že ho znám deset let,“ vybavuje si Čech rok 2004, kdy vyměnil francouzské Rennes za slavnou londýnskou adresu.

Bonetti byl jedničkou Chelsea skoro dvacet let, jen v roce 1975 si odskočil do amerického St. Louis: v tamní NASL si zachytal třeba proti Pelému. S Chelsea dvakrát postoupil do ligy, vyhrál Ligový pohár i FA Cup a v roce 1971 také Pohár vítězů pohárů, první mezinárodní trofej „Blues“.

„Nebyl nejvyšší, ale při hře tenhle nedostatek dokázal zamaskovat. Byl neuvěřitelně hbitý a atletický, proto se mu říkalo Kočka. Dlouho držel klubový rekord v počtu čistých kont a odehrál druhý největší počet zápasů za Chelsea, přesto zůstával skromný,“ vykládá Čech. „Lidi zapomínají, že byl mistrem světa. Nikdy se o tom nezmiňoval a ostatní o tom taky moc nemluvili, ale dodneška je to v kombinaci s jeho úspěchy v Chelsea neuvěřitelné.“

Bonetti a Čech, to jsou dvě největší brankářské ikony Chelsea. Nejen podle čísel: Bonetti v dresu londýnského klubu vychytal 208 nul, Čech ho přeskočil zkraje roku 2014 a nakonec se zastavil na čísle 228. „Než jsem překonal jeho rekord v počtu čistých kont, říkal mi, že věří, že to jednou dokážu. A když se mi to povedlo, poslal mi krásnou zprávu s gratulací, což ukazuje jeho obrovský charakter,“ říká s úctou Čech, dnešní poradce sportovního a technického úseku Chelsea.

S Bonettim se v aréně Stamford Bridge potkával pravidelně. „Byl to skvělý chlap, a přestože dlouho bojoval s nemocí, do poslední chvíle zůstával pozitivní a ve formě,“ popisuje Čech. „Všem nám bude chybět.“