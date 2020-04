Premier League | Doktor United promluvil: Hvězdy se popálily při vaření, další pokousal pes | iSport.cz

Hráči Manchesteru United slaví branku do sítě Chelsea • Reuters

Přerušení soutěží a společných tréninků přináší i zvláštní úskalí. Fotbalisté často mají víc volného času a zkouší se naučit i věci, ve kterých nejsou zrovna silní. Třeba lékař slavného Manchesteru United Steve McNally přiznal, že i když umí „rudí ďáblové“ pořádně přitopit pod kotlem, u plotny je to o dost horší.

United o dění v klubu informují své fanoušky prostřednictvím oficiální aplikace. Jako poslední odpovídal Steve McNally, který příznivce uklidnil, že absolutní většina kádru je zdravotně v pořádku, ale …

„Vyskytlo se několik stížností kvůli neobvyklým záležitostem. Třeba kvůli popálení při vaření, to jsou asi dva případy, nebo pokousání psem,“ překvapil zkušený lékař. Konkrétní jména ale neprozradil.

K bizarnímu zranění došlo tak, že výživový poradce nasměroval hráče na instagramové kanály o vaření, kde chtěli začít rozvíjet své kuchařské dovednostim než zjistili, že na hřišti jim to jde podstatně lépe.

„Naštěstí jsme dokázali zajistit spoustu kvalitních dodavatelů, takže pokud hráči chtějí, dostanou jídlo až do domu. Buď dostanou balíček, který jim připravíme sami, nebo si mohou sestavit vlastní. Samozřejmě víme, jak lehké je jíst, když se člověk nudí, takže snad dodrží kvalitu i množství jídla,“ prohlásil doktor.

V tomhle ohledu je pro United klíčové páteční ráno, v tu dobu totiž každý týden probíhá vážení. „A uvidíme, v jakém stavu se vrátí.“

Klíčové pro klubový personál zároveň je, aby se hráči během čekání na návrat k tréninku udrželi v psychické pohodě: „Nechceme, aby cítili, že by měli mít problémy s duševním zdravím, ale jako zaměstnanci jsme hodně ostražití. Každodenní trénink je hodně soutěživý a klukům chybí legrácky a pozitivita. Určitě vtipkují i na whatsappu, ale to není to samé,“ řekl.

Poslední zápasy v Premier League se hrály na začátku března, pak byla soutěž přerušena a osud ročníku je nejasný. Týmům zbývá odehrát devět, v některých případech deset zápasů. United jsou v neúplné tabulce pátí.