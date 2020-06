Premier League | Chelsea zpátky na lovu! Kromě Wernera chce z Německa i drahý talent | iSport.cz

Už jen necelý týden zbývá do očekávaného restartu Premier League. V současné sezoně schází dohrát devět kol, týmy už ovšem myslí i na tu příští. A to hlavně londýnská Chelsea, která se chystá být na přestupovém trhu hodně aktivní. Příchod Tima Wernera už britská média mají za hotovou věc, nemusí však zůstat jen u něj. „Blues“ údajně hodně stojí i o Kaie Havertze, vycházející hvězdu Leverkusenu.

Že vám jméno ofenzivního hráče, který za pár dní oslaví jednadvacáté narozeniny, zatím mnoho neříká? Chyba… Havertze v Německu považují za obrovský talent, experti jej označují za pozoruhodný mix Ballacka, Özila a Kroose. Tedy hráče, který by měl umět vlastně všechno.

Havertz v minulé sezoně nastřílel sedmnáct gólů, v té současné se už stihl trefit jedenáctkrát. Proto je patrně jen otázkou času, kdy se z Bayeru, aktuálně pátého celku bundesligy, přesune na prestižnější adresu.

A Chelsea se podle britského serveru Daily Mail hlásí hodně hlasitě. Údajně je připravená zaplatit až 75 milionů liber (2,24 miliardy korun). Šikovného Němce by v ofenzivě ráda spojila s Timem Wernerem, na kterého hodlá uplatnit výstupní klauzuli v hodnotě 53 milionů liber (1,59 miliardy korun).

Celkem rozhazovačné léto, že?

Klub navíc už v únoru s předstihem získal Hakima Ziyecha z Ajaxu, jenž o moc levnější nebyl. Jako by se na Stamford Bridge snažili dohnat, co v poslední době zmeškali. V roce 2019 totiž Chelsea měla jakékoliv nákupy zakázané kvůli chybnému podepisování smluv s mladými hráči, trest skončil až po úspěšném prosincovém odvolání.

A Havertz teď může být dalším střípkem do mozaiky „nové Chelsea“, částečně omlazený tým je v aktuální tabulce Premier League čtvrtý. Zájemců je ovšem víc, mluví se hlavně o Realu Madrid a Bayernu Mnichov. „Zatím nevíme, co s Kaiem bude. Ale zajímají se o něj velké kluby z Německa i z Evropy a on je schopný hrát kdekoliv,“ podotkl sportovní ředitel Leverkusenu Simon Rolfes.

Chelsea by se každopádně hodil. V Londýně totiž zároveň počítají s tím, že mužstvo kouče Franka Lamparda by měla brzy opustit dvojice Willian a Pedro. A řešit by se v příštích měsících mohla i pozice brankáře, v hledáčku Londýňanů je Andre Onana z Ajaxu.