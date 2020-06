Premier League | Šetření Liverpoolu? Asi nehrozí, po nezdaru s Wernerem cílí na Wolves | iSport.cz

Ještě několik dní zpět Jürgen Klopp prohlašoval, že musí vzdát z důvodu finanční stability boj o kanonýra Lipska Tima Wernera. Teď se však vynořily spekulace nové... Liverpool se podle deníku The Sun zajímá o perspektivní wolverhamptonské duo, které by dohromady mohlo přijít až na 110 milionů liber. V čem je dvojice výjimečná a proč chce anglický gigant mířící za titulem posilovat?

110 milionů liber. Přibližně 3,27 miliardy korun. Zhruba tolik by mělo podle všeho stát duo z Wolverhamptonu, o nějž se údajně zajímá Liverpool. Ale pojďme nejdřív na skok o týden zpátky. „Všechny kluby teď přicházejí o peníze. Jak bychom se pak mohli s hráči bavit o snižování platů a současně utratit za jednoho hráče padesát až šedesát milionů liber,“ řekl tehdy trenér německé verzi televizní stanice Sky.

Zvláštní obrat. Že by Jürgen Klopp nasměroval svou pozornost jinam? K 23letému portugalskému záložníku Rúbenu Nevesovi a o rok starším španělskému křídlu Adamu Traorém? Je pravda, že o práci kouče Wolves Nuno Espíritovi mluví Klopp jen v superlativech. A obzvlášť pak o obou zmiňovaných hráčích.

Traoré v aktuálním ročníku Premier League zaznamenal čtyři góly a sedm asistencí, další dvě branky přidal v základní skupině Evropské ligy. Dřív byl součástí barcelonského systému, ale neuspěl a z Katalánska se vydal do Aston Villy a posléze do Middlesbrough hrajícího Championship. Aktuálně v nejvyšší soutěži svou produktivitu ukázal poprvé a hned je o něj eminentní zájem. Navíc je považován za jednoho z nejrychlejších a atleticky nejlépe vybavených hráčů ligy.

To Rúben Neves byl pokládán za ryzí talent už v Portu. Kdysi se o něj zajímal dokonce Juventus, ale tehdejší kapitán (ano, už ve dvaceti byl kapitánem) si vybral úplně jinou cestu. Místo zápasů v Lize mistrů za „starou dámu" zamířil do druhé anglické nejvyšší soutěže a s Wolverhamptonem následně vybojoval postup do Premier League. Stal se oporou kádru a k výborným výkonům přidal souhrnně během ročníku 2019/2020 čtyři branky a dvě asistence.

Přístup Wolverhamptonu je sám o sobě zajímavý. V kádru figuruje řada mladých Portugalců, kteří tvoří osu týmu a hlavně (možná trochu překvapivě) z hlediska národnosti nejpočetnější skupinu. Čím to? Klub má totiž velmi dobré vztahy s renomovaným manažerem Jorgem Mendesem. Ten zastupuje mimo jiné Cristiana Ronalda, od kterého před lety jako svatební dar dostal vlastní ostrov. Právě ona zmiňovaná symbióza pro Vlky znamená přísun mladých nadějných Jihoevropanů, jež pak mohou zhodnotit.

Liverpool, jemuž k titulu zbývá uhrát šest bodů v případě, že Manchester City neztratí ani bod, už myslí dopředu. Na blízkou budoucnost. V příští sezoně by se znovu mohla rozběhnout Liga mistrů a tým téměř s jistotou opustí Xherdan Shaqiri a Adam Lallana. Dalšími odchozími by se mohli stát například Gini Wijnaldum, Naby Keita i Divock Origi, což by na Anfieldu uvolnilo finanční prostředky.

Je zřejmé, že by šlo, v pokoronavirové době, o velkou investici. Ne však příliš rizikovou a hlavně koncepční. Traoré i Neves se mohou nadále zlepšovat, jejich cena zřejmě bude růst a jsou v ideálním věku. Právě to je hlavní rozdíl v porovnání s Timem Wernerem. Tomu je sice také 24 let, ale statistiky v poslední sezoně vylétl na samotný vrchol přestupových žebříčků. Zájemců o jeho služby je hodně, zřejmě se budou přeplácet. Takhle Liverpool může zacílit na ověřené, ale levnější zboží, které má největší rozkvět (možná) ještě před sebou.