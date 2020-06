Patrik Schick do Premier League? Hlásí se i noví boháči z Newcastlu | iSport.cz

Rune Jarstein střelu vlastně chytil, ale pak si ji hodil do obličeje a následně i do brány... • Repro Twitter.com

Kolem Patrika Schicka je živo. Lipsko totiž zatím neuplatnilo smluvenou opci k odkupu (29 milionů eur) a situaci kolem kmenového útočníka AS Řím sondují jiné kluby. Dokonce prý vážný interes projevují Newcastle a Eveton. „V tuhle chvíli probíhá jednání na ose Lipsko - AS Řím,“ mlží hráčův manažer Pavel Paska.

Již několik týdnů se římští vlci hašteří s německými býky o finální ceně. Lipsko zkusilo i mediální nátlaky v podobě nářků trenéra Juliana Nagelsmanna. Marná snaha. Konsenzus ohledně přestupu Patrika Schicka je stále v nedohlednu.

Zatímco italský deník Gazzetta dello Sport v minulých dnech informoval o tom, že opce k trvalému odkupu (29 milionů eur) již není v platnosti a Řím může hráče prodat kamkoliv, podle zdrojů Sportu ji má německý celek domluvenou do 30. června.

Klub ji však chtěl v posledních týdnech o pár milionů ponížit. Neúspěšně. „Bojujeme s následky pandemie koronaviru a nemůžeme rozhazovat peníze. Stanovenou částku nejsme schopni zaplatit, ale stále jednáme. Musí to však dávat smysl,“ uvedl Nagelsmann v úterý pro magazín Kicker.

AS Řím zkrátka nechce na čtyřiadvacetiletém forvardovi prodělat. V létě 2017 jej ze Sampdorie Janov nejdříve získal na hostování za pět milionů eur. Za rok přihodil 9 milionů za přestup a letos v únoru měl do přístavního města poslat dalších 20. Osm milionů mají pak činit různé bonusy, které se odvíjí od hráčových a klubových úspěchů.

Současná strategie Lipska, přemluvit italský celek ke slevě, je mazaná, ale také zrádná. Opce zatím není prodloužena do konce aktuální sezony, a tak se může stát, že od 1. července najde AS Řím jiného kupce. Lipsko navíc vyčkává, zda Timo Werner skutečně odejde za 60 milionů eur do Chelsea. Další miliony mohou přitéct v případě prodeje stopera Dayota Upamecana (cca 60 milionů) či útočníka Jeana-Kévina Augustina (21 milionů) do Leedsu. Pak už by prostředky na transfery byly...

„Schick je ideálním příkladem, jak koronavirus změnil přestupní trh. V Lipsku se mu vede dobře, ale klub si jej nemůže dovolit. Chce po nás slevu, na kterou však nechceme přistoupit, protože jej můžeme prodat i jinam,“ řekl před pár dny sportovní ředitel římského klubu Gianluca Petrachi.

Zájemci existují. Podle informací Sportu se přihlásily kluby z Anglie. Jedním z nich je Newcastle, který brzy převezmou bohatí majitelé ze Saúdské Arábie, a do budoucna chystá ambiciózní projekt: útok na evropské poháry a časem i na titul v Premier League. Nicméně jeho jedničkou seznamu posil je italský šutér Ciro Immobile.

Druhým uchazečem je Everton. Tradiční celek z Liverpoolu vede slavný kouč Carlo Ancelotti, nicméně v současném ročníku se stejně jako Newcastle pohybuje ve středu tabulky.

Schickovou prioritou tak zůstává Lipsko, kde si vydobyl pozici a klub má velkou šanci na účast v Champions League. „V tuhle chvíli probíhá jednání na ose Lipsko - AS Řím. Nic jiného v tuhle chvíli neřešíme,“ odpověděl na dotaz Sportu hráčův manažer Pavel Paska.

Opora národního týmu působí na hostování v Lipsku od konce léta a ve dvaceti ligových zápasech vstřelila deset branek. Společně s Timem Wernerem vytvořil v bundeslize úderné duo.

„Patrik byl moje vysněná posila,“ vyznal se Nagelsmann. V červenci oslaví mladý kouč teprve 32. narozeniny. České torpédo zní jako ideální prezent.