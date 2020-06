Premier League | Liverpool má titul. Ligu vyhrál po 30 letech, rozhodla prohra City | iSport.cz

Šampioni! Mistři! Vítězové! Dlouhých 30 let v Liverpoolu čekali na to, kdy budou moci tato slova ve spojení s nejvyšší anglickou fotbalovou soutěží použít. To, k čemu se schylovalo snad celou sezonu, je ale nyní tady. Roky bez titulu jsou u konce. Reds jsou novými vládci Premier League. K definitivnímu potvrzení zisku trofeje jim pomohlo zaváhání Manchesteru City na Chelsea, kde padl 1:2.