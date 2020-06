Premier League | De Gea pod palbou po kiksu. Neville byl mírnější, Keane hrozil pěstmi | iSport.cz

De Gea je v čele této nelichotivé statistiky spolu s dalšími třemi brankáři. Stejného počtu chyb se dopustili i Martin Dúbravka z Newcastlu, Jordan Pickford z Evertonu a Bernd Leno z Arsenalu.

Odchovanec Atlétika Madrida chytá za Manchester od roku 2011. „Musí se vrátit k základům. Složité období můžete ukončit jediným způsobem, a to prací. Musíte dřít víc než kdy předtím,“ uvedl ve svém podcastu pětačtyřicetiletý Neville, který s United vyhrál 12 titulů a dvakrát i Ligu mistrů.

„Musí něco udělat s poklesem formy. Takové chyby se v prvním utkání po delší pauze mohou přihodit, ale v průběhu posledních let se mu stávají až příliš často. Býval to jediný hráč, na kterého se United mohli v posledních čtyřech letech spolehnout, ale už to není on. Když vám forma klesá šest měsíců, je to výkyv. Když je to rok, měli byste se začít bát. A pokud je to přes dva roky, pak je to trvalejšího rázu,“ prohlásil Neville.

Nejpřeceňovanější brankář, soudí Keane

Mnohem ostřejší slova na adresu De Gey zvolil během poločasové přestávky pátečního utkání další bývalý hráč „Rudých ďáblů“ Roy Keane. „Jsem z něj k smrti unavený. O poločase bych se s ním pohádal. Tohle vám nemůže projít. Ohnal bych se po něm pěstmi. Tohle je mezinárodně uznávaný gólman. Jsem šokovaný. Je to ten nejpřeceňovanější brankář, kterého jsem za hodně dlouhou dobu viděl. (Obránce Harryho) Maguirea a De Geu bych po utkání nevzal autobusem, ale nechal bych je dojet do Manchesteru taxíkem,“ uvedl Keane na stanici Sky Sports.

De Gey se zastal trenér Ole Gunnar Solskjaer. „Roy byl fantastický záložník, je to můj dobrý přítel, ale nejsem si jistý, že by Bergwijnovu střelu zastavil. David byl z gólu špatný, ale o pět minut později předvedl skvělý zákrok proti hlavičce Son Hung-mina,“ konstatoval norský kouč.

United jsou pátí s pětibodovým mankem na čtvrtou Chelsea, které patří poslední příčka zaručující start v Lize mistrů.