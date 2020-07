Premier League | Obrat kolem Pogby: ve hře setrvání v United! Sedl si s drahým parťákem | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru United oslavují vstřelenou branku do sítě Brightonu • Reuters

Bruno Fernandes po příchodu do Anglie dominuje • Reuters

Co s ním tedy bude dál? Paul Pogba v minulosti několikrát projevil touhu opustit Manchester United. Za dobu svého působení na Old Trafford už řešil řadu sporů, komplikovaným vývojem prochází i jeho vztah s fanoušky. Poslední zprávy z Anglie ovšem říkají, že v Pogbově budoucnosti nastal nečekaný zvrat. Francouzský záložník si pochvaluje spolupráci s Brunem Fernandesem a je údajně ochotný jednat o prodloužení smlouvy. Ta stávající mu vyprší příští léto.

Dlouhou část sezony byl zraněný, před koronavirovou pauzou stihl jen sedm ligových utkání. Nucená přestávka ale sedmadvacetiletému středopolaři paradoxně pomohla. Pogba se konečně vykurýroval a teď je připravený hrát.

Od 19. června zasáhl do všech čtyř ligových duelů, United po úvodní remíze s Tottenhamem mají tři vítězství. A přes Norwich prošli do semifinále FA Cupu. Celková bilance je ještě působivější, poslední porážku mužstvo kouče Ole Gunnara Solskjaera zažilo v lednu proti Burnley.

Nálada je pozitivní, začíná se tak řešit i Pogbova budoucnost. Jeho aktuální smlouva platí do června 2021, zahrnuje navíc opci na prodloužení o další sezonu. A trenér Solskjaer už se nechal slyšet, že by s mistrem světa z roku 2018 rád spolupracoval i dál.

Podle britského serveru Daily Mail Manchester předběžně hodlá hráči nabídnout novou smlouvu, jednání by se měla naplno rozjet po konci sezony. Co je důležité, sám Pogba se setrvání na Ostrovech prý nebrání.

Láká ho dlouhodobé spojení s Brunem Fernandesem, drahou (téměř 1,4 miliardy korun) zimní posilou United ze Sportingu Lisabon. Oba si pochvalují vzájemnou souhru ve středu pole, která aktuálně pomáhá prodloužit klubovou sérii bez porážky už na šestnáct zápasů.

Jisté je, že s novou smlouvou by Pogba vedle Davida de Gey či Alexise Sancheze (aktuálně na hostování v Interu) byl jedním z nejlépe placených hráčů v mužstvu. Teď si podle Daily Mailu přijde zhruba na 290 tisíc liber (cca 8,6 milionu korun) týdně.

Kouč Solskjaer byl na Pogbovu situaci dotazován ve středu, poté co nové smlouvy podepsali další záložníci – Nemanja Matič a Scott McTominay. „My v klubu samozřejmě chceme udržet všechny dobré hráče. A věřím, že můžeme něco udělat. Paul od té doby, co se vrátil, vypadá stále lépe a lépe. Fotbal si užívá, uvidíme, jak to bude dál,“ poznamenal Solskjaer.

Ten údajně sleduje i Jacka Grealishe, šikovného čtyřiadvacetiletého záložníka a kapitána Aston Villy. A jak to dopadne s Pogbou? Léto napoví.